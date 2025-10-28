Deviza
Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér
turizmus
utasforgalom

Ezért vásárolta vissza a kormány: Ferihegy lehet Európa egyik legnagyobb repülőtere – brutális, mennyivel nőhet az utasforgalom

A hétfőn bejelentett beruházás a turizmus fellendülését hozhatja el. A ferihegyi repülőtér forgalmának növekedésével az állam bevételi is nőnek.
VG
2025.10.28, 19:52
Frissítve: 2025.10.28, 20:09

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztését hétfőn jelentette be a kormány, mely a tervek szerint 2035-re 40 millióra növeli a légikikötő utaskapacitását, ami jelentősen hozzájárulhat a turizmus bővüléséhez is.

Budapest Airport repülőtér reptér
Duplájára nőhet a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér forgalma, ha elkészül a 3-as terminál / Fotó: Vémi Zoltán

Ezek a fejlesztések lesznek a repülőtéren

A tervek szerint a repülőtér növekedését több fejlesztés is segíti:

  • a korábbi nyomvonal korszerűsítésével megépülhet egy kétszer három sávos közút 2028-ra,
  • 2035-re gyorsvasúti kapcsolatot kapna a légikikötő,
  • és ugyancsak 2035-re megépülhet a ferihegyi 3-as terminál.

A mintegy ezermilliárd forintos beruházás keretében először a 3-as terminál építése kezdődhet el, a tervek szerint jövő márciusban történhet az alapkő letétele, az építkezés pedig mintegy nyolc év alatt készülne el 400 milliárd forintból. A kormány azt szeretné, hogy ezzel egy időben készüljön el a repülőtéri vasút is. Ez szintén mintegy 400 milliárd forintból valósulhat meg, melynek keretében 27 kilométernyi, 160 kilométeres óránkénti sebességű vasúti pálya épül Kőbányától Monorig, ahol az az országos vasúthálózatra csatlakozva a megyei jogú városok is elérhetővé válhatnak – írja az Origo.

Emellett mintegy 200 milliárd forintból a repülőtér közúti megközelíthetőségét is fejlesztenék az Üllői út külső részétől. 

A kétszer három sávos, 12 kilométeres gyorsforgalmi út 2028 végére lehet kész, most a kiviteli tervek véglegesítése zajlik, és a várakozások szerint 2026 első felében az engedély is megérkezhet, amit két évig tartó építkezés követ.

A repülőtér fejlesztése az egész nemzetgazdaságot pörgeti

A fejlesztéseknek jelentős nemzetgazdasági hatása is lehet, hiszen a gyorsforgalmi úttal és a gyorsvasúttal jelentősen csökkenne a menetidő a fővárosból a repülőtérre. A vonaton akár 15-20 perc alatt el lehetne jutni a Nyugati pályaudvarról a repülőtérre. A kormány várakozásai szerint a 3-as terminál és a hozzá kapcsolódó közlekedési fejlesztések eredményeként 

a jelenlegi 20 millió duplájára, 40 millióra nőhet a repülőtéri forgalom.

A gyorsvasút utasainak számánál a fapados légitársaságok eddig is tömegközlekedéssel érkező közönségének jelentős részére számítanak a hatástanulmányok, így akár 60-70 százalék is dönthet a vonat mellett, de ez a szám a későbbiekben tovább nőhet.

Amennyiben a repülőtér utasforgalma a duplájára nő, úgy az árbevétel is magasabb lesz, ami az állami bevételeket is növeli. A hétfői bejelentéskor arról is szó esett, hogy a beruházás jelentősen, 40-50 százalékkal növelheti a turizmust, melynek így a GDP-hez való hozzájárulása is a jelenlegi 15-ről 18 százalékra nőhet.

Az ezermilliárdos gigaberuházás emellett a teljes nemzetgazdaságra is hatással lehet: az építőiparon és a beruházásokon keresztül a GDP-t és a gazdasági növekedést is pozitívan befolyásolhatja.

