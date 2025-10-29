Új lendületet adhat a reptérfejlesztés a környék ingatlanpiacának

Nemzetközi koncessziós eljárással 1000 milliárd forint értékű fejlesztés indul Budapesten, amelynek részeként a budapesti repülőteret egy új gyorsforgalmi út és egy gyorsvasút megépítésével kötik össze a belvárossal. A héten bejelentett reptérfejlesztés megvalósulása esetén jelentős potenciállal bírhat a környék ingatlanpiacára – vélik az Origo által megkérdezett ingatlanpiaci szakértők.

Reptérfejlesztés / Fotó: BUD

Így hat a reptérfejlesztés az ingatlanárakra

Nem csak turisztikai szempontból jelenthetnek vonzerőt a most bejelentett reptéri fejlesztések, ez direktben hat majd az érintett városrészek ingatlanpiacára is.

Nem csupán a repteret hozhatja közelebb a belvároshoz, hanem ezeket a településrészeket is, amennyiben a turisztikai célú utazás mellett a közösségi közlekedést is megteremti

– fogalmazott az Origo által megkérdezett ingatlanszakértő.

Mivel a budapesti repülőtér-beruházás komoly infrastrukturális fejlesztéssel jár, a jobb közlekedés, növekvő munkahelyek miatt a környéken nőhet a lakóingatlan iránti kereslet – írja az Origo, ahol további részleteket olvashatnak a várható tendenciákról.