Deviza
EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF332.89 -0.07% GBP/HUF440.33 -0.44% CHF/HUF417.89 -0.5% PLN/HUF91.57 -0.19% RON/HUF76.3 -0.09% CZK/HUF15.94 -0.15% EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF332.89 -0.07% GBP/HUF440.33 -0.44% CHF/HUF417.89 -0.5% PLN/HUF91.57 -0.19% RON/HUF76.3 -0.09% CZK/HUF15.94 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,141.14 +0.8% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL3,014 +2.59% OTP31,700 +1.38% RICHTER10,400 -0.67% OPUS552 -2.65% ANY7,180 0% AUTOWALLIS157 -1.26% WABERERS5,260 +5.2% BUMIX9,966.73 -0.23% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,293.91 +0.16% BUX107,141.14 +0.8% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL3,014 +2.59% OTP31,700 +1.38% RICHTER10,400 -0.67% OPUS552 -2.65% ANY7,180 0% AUTOWALLIS157 -1.26% WABERERS5,260 +5.2% BUMIX9,966.73 -0.23% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,293.91 +0.16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
infrastruktúra-fejlesztés
beruházás

Új lendületet adhat a reptérfejlesztés a környék ingatlanpiacának

Hamarosan 1000 milliárd forint értékű fejlesztés kezdődhet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, amely szakértők szerint nem csupán a turizmusra, de várhatóan az érintett városrészek ingatlanpiacára is jelentős hatást gyakorol. Ezt várják a reptérfejlesztéstől az ingatlanszakértők.
VG
2025.10.29, 17:02
Frissítve: 2025.10.29, 17:22

Nemzetközi koncessziós eljárással 1000 milliárd forint értékű fejlesztés indul Budapesten, amelynek részeként a budapesti repülőteret egy új gyorsforgalmi út és egy gyorsvasút megépítésével kötik össze a belvárossal. A héten bejelentett reptérfejlesztés megvalósulása esetén jelentős potenciállal bírhat a környék ingatlanpiacára – vélik az Origo által megkérdezett ingatlanpiaci szakértők.

reptérfejlesztés
Reptérfejlesztés / Fotó: BUD

Így hat a reptérfejlesztés az ingatlanárakra

Nem csak turisztikai szempontból jelenthetnek vonzerőt a most bejelentett reptéri fejlesztések, ez direktben hat majd az érintett városrészek ingatlanpiacára is. 

Nem csupán a repteret hozhatja közelebb a belvároshoz, hanem ezeket a településrészeket is, amennyiben a turisztikai célú utazás mellett a közösségi közlekedést is megteremti

– fogalmazott az Origo által megkérdezett ingatlanszakértő.

Mivel a budapesti repülőtér-beruházás komoly infrastrukturális fejlesztéssel jár, a jobb közlekedés, növekvő munkahelyek miatt a környéken nőhet a lakóingatlan iránti kereslet – írja az Origo, ahol további részleteket olvashatnak a várható tendenciákról.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu