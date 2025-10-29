Döntött a nagy szállodatulajdonos: osztrák hoteleket ad el, inkább Magyarországon építkezik – fotók

A Hunguest Hotels stratégiai átalakításba kezdett: eladja két osztrák hegyvidéki szállodáját, hogy forrásait a magyarországi fejlesztésekre és akvizíciókra összpontosíthassa. A cég Bükfürdőn 8000 négyzetméternyi területet vásárol, tovább erősítve pozícióját a nyugat-magyarországi wellness- és konferenciapiacon.

A Hunguest Hotels stratégiai lépésekkel alakítja át portfólióját: eladta két osztrák szállodáját, hogy hazai fejlesztésekre és akvizíciókra összpontosíthasson / CBRE Magyarország

Az OPUS GLOBAL tulajdonában álló szállodalánc új fejezetet nyit a portfóliójában: a társaság szerdai közleménye szerint 8000 négyzetméternyi fejlesztési területet vásárol Bükfürdőn, miközben két, fürdőkapcsolat nélküli osztrák hegyvidéki szállodáját értékesíti. A lépések a 2021-ben elindított portfóliótisztítási stratégia részei, amelynek célja, hogy a vállalat azokra a szállodákra fókuszáljon, amelyek a legnagyobb vendégélményt és növekedési potenciált kínálják.

A Hunguest Hotels tovább erősítené a magyar wellness-szektort

Détári-Szabó Ádám vezérigazgató kiemelte, hogy a Hunguest Bük fejlesztésével a társaság tovább erősíti pozícióját a nyugat-magyarországi wellness- és konferenciapiacon. A hazai portfólió az elmúlt években több akvizícióval bővült: 2022-ben a Hotel Eger & Parkot, 2023-ban a ceglédi Hotel Aquarellt, 2024-ben pedig a tarcali Andrássy Kúria & Spa, valamint a kőszegi Hotel Benedict üzemeltetési jogát szerezte meg a társaság.

A két osztrák szállodát, a karintiai Heiligenblut am Grossglocknerben található 121 szobás Sporthotelt és 61 szobás Landhotel Postot, a Hilaris Hotel vásárolta meg. A szállodák 2025 decemberétől nyitják meg kapuikat az osztrák Alpok lábánál, 1300 méteres magasságban.

Az akvizícióval a Hilaris Hotels ausztriai portfóliója immár hét szállodára és közel 500 szobára bővül, így az egyik legtöbb szállodát üzemeltető magyar tulajdonú lánc lesz az országban.

A Hunguest Hotels 20 szállodát és közel 3500 szobát üzemeltet, és 2020 és 2024 között Magyarország legnagyobb szállodafelújítási projektjét hajtotta végre, mintegy 2000 szobát érintő fejlesztéssel. Az eladásból befolyó forrást további hazai fejlesztések és akvizíciók finanszírozására fordítja a társaság, ezzel erősítve versenyhelyzetét a belföldi wellness- és konferenciapiacon.