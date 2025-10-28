Holnaptól senki nem örülhet, a benzin és a gázolaj is drágul – az egyik nem is kicsit kerül majd többe

Szerdától a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal emelkedik, a benzin beszerzési ára pedig bruttó 2 forinttal kerül többe a kutak számára. Ez a nagykereskedelmi üzemanyagár-változás várhatóan a kiskereskedelmi árakban is hamarosan és teljes mértékben megjelenik, így az autósoknak már a szerdától kezdve mélyebbre kell nyúlniuk a pénztárcájukba a töltőállomásokon – tudtuk meg a Holtankoljakról.

Az üzemanyagárak emelkedése miatt érdemes lehet még ma elmenni tankolni / Fotó: Hagymási Bence

Szerdától emelkednek az üzemanyagárak

A mai átlagárakat figyelembe véve az új üzemanyagárak a következők szerint alakulhatnak a hét közepétől:

95-ös benzin: 580 forint/liter

Gázolaj: 594 forint/liter

Ez azt jelenti, hogy a gázolaj literenkénti átlagára ismét megközelíti a 600 forintos lélektani határt, a benzin ára pedig újra 580 forint fölé kerül.



A keddi átlagárak még a következők voltak a hazai töltőállomásokon:

Ez azt jelenti, hogy a gázolaj literenkénti átlagára ismét megközelíti a 600 forintos lélektani határt, a benzin ára pedig újra 580 forint fölé kerül. A keddi átlagárak még a következők voltak a hazai töltőállomásokon: 95-ös benzin: 578 forint/liter

Gázolaj: 586 forint/liter

A mostani emelkedés egy változékony időszakot követ. Az elmúlt hetekben az olaj világpiaci árának ingadozása és a forint árfolyamának változása is befolyásolta a hazai árakat. A nemzetközi geopolitikai események, különösen a közel-keleti feszültségek enyhülése, valamint a kínai–amerikai kereskedelmi tárgyalások kedvező hírei korábban az olajárak csökkenését vetítették előre. A piac azonban továbbra is rendkívül érzékenyen reagál minden apró hírre, ami a kereslet-kínálati viszonyok megváltozását jelzi.

Gyors volt a Mol: ismét termel a Dunai Finomító Újraindult a termelés a Dunai Finomítóban – tette közzé a létesítmény tulajdonosa, a Mol. A százhalombattai finomító egyik egységében múlt hétfőn keletkezett tűz, keletkezésének okát még vizsgálják. Bővebben>>>

A szerdai drágulás ismét ráirányítja a figyelmet a hazai üzemanyagárak összetett természetére, amelyben a globális olajár és a dollár-forint árfolyam mellett a nagykereskedelmi árrés és a kiskereskedelmi verseny is szerepet játszik. Az autósoknak tehát érdemes lehet még ma teletankolni az autójukat, mert szerdától már a magasabb árakkal kell számolniuk a kutakon, és a gázolaj ára jelentősen elhúzhat a benzinétől. A két üzemanyagtípus közötti árolló így várhatóan tovább nyílik.

A kiemelt kép illusztráció / Forrás: Shutterstock