A borkóstolók olyan vendégek felé fordulnak, akikre egész biztosan nem gondolnak a borisszák

A borászatok idegenforgalmi kínálatában a borkóstolás csak az első lépés, de további szolgáltatásokkal sokkal több is kihozható belőle. A jól szervezett borturizmus hatalmas üzleti lehetőséget kínál.
VG
2025.11.17, 05:50

A borturizmus nyereséges, ha helyesen végezzük. Ez annak a Franciaországban kiadott tanulmánynak a fő megállapítása Szolnoki Gergely, a Geisenheim University munkatársa szerint, amelyet a nagy borfővárosok minapi konferenciáján mutattak be.

borturizmus
A borturizmus Magyarországon is fejlődik, ám még sok lehetőséget rejt / Fotó: Huszár Márk

A kutatás során 47 ország 1300 borászatát kérdezték meg a turizmus és a borászat kapcsolatáról. Szolnoki Gergely kiemelte, hogy a borászatok 88 százaléka ma már többet kínál a hagyományos kóstolóknál, Míg a kóstolók, pincelátogatások és szőlőskerti túrák továbbra is az alapélményt jelentik, egyre több borászat bővíti kínálatát

  • ételpárosításokkal,
  • művészeti eseményekkel
  • és családi programokkal.

A válaszadók 60 százaléka nyereségesnek, további 30 százaléka pedig legalább nullszaldósnak ítélte borturisztikai tevékenységét. 

Összességében a borturizmus a borászatok teljes bevételének átlagosan 25 százalékát adja világszerte.

Mi lesz az alkoholt nem fogyasztó vendégekkel?

A konferencia felszólalói egyetértettek abban, hogy a jövő borturizmusának sikere nem csupán a borfogyasztás élményéről szól. A borászatoknak egyre inkább figyelmet kell fordítaniuk az alkoholt nem fogyasztó vendégek kiszolgálására is – legyen szó a sofőrök elégedettségéről, a gyermekes családok programlehetőségeiről vagy az alkoholt kerülő látogatók iránti vendégszeretetről. 

Magalie Dubois, a dijoni Burgundiai Üzleti Iskola adjunktusának előadása szerint – amely egy éven át, három kontinensen végzett árképzési kutatásának eredményeit foglalta össze – a borászatok többsége nem árazza megfelelően borturisztikai élményeit. 

Sok borászat csupán versenytársai árait másolja, anélkül, hogy tisztában lenne saját szolgáltatásainak valódi értékével.

Együttműködést is követel a borturizmus

Bár a világ számos országában csökken a hagyományos borfogyasztás, a kutatás azonban világosan megmutatta, hogy a jól működtetett borturizmus ellensúlyozhatja a mennyiségi visszaesést, miközben új bevételi forrásokat és stabilabb fogyasztói bázist teremt – erre Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség kommunikációs tanácsadója mutatott rá a rendezvényen. Példákat is hozott: a Balatoni Kör, a Balatoni Turizmus Szövetség és a VisitBalaton365 szakemberei azon dolgoznak, hogy a borászatok, a vendéglátók és más turisztikai szereplők közösen építsenek versenyképes, élményalapú borturisztikai kínálatot, amely hosszú távon a régió gazdaságát és vonzerejét is erősíti.

A szakértők szerint a Franciaországban bemutatott felmérés megállapításai a magyar borászatok gondolkodását is befolyásolhatják majd. (A nagy borfővárosok listáján nem szerepel magyar város.)

  

