Elf Bart árult, elkapták, milliós bírság várhat rá – mutatjuk, miért jár ilyenkor többszörös büntetés

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai száz Elf Bart rendeltek egy online hirdető árustól. Az illegális termékeket lefoglalták, az eladó milliós nagyságrendű bírságra számíthat.
VG
2025.11.12, 17:01
Frissítve: 2025.11.12, 17:50

Az adóhivatalnál arról számoltak be, hogy a NAV Győr-Moson-Sopron vármegyei ellenőrei az egyik közösségi oldal zárt, dohánytermék-kereskedelemre létrehozott csoportjában figyeltek fel egy hirdetésre, melyben nagy tételben kínáltak Elf Barokat.

Fair InterTabac 2023 Elf Bar
Nem éri meg Elf Bar-árusnak menni / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az Elf Bar terjesztése jogsértés hazánkban

A budapesti hirdető csak személyes találkozással árusított, ezért a revizorok egy tatabányai bevásárlóközpont parkolójában vették át tőle a dohánygyártmányokat közel félmillió forintért. Kiderült, hogy az eladó egyéni vállalkozó, így a próbavásárlás után

az ellenőrök nemcsak jövedéki jogsértés miatt indítottak eljárást, hanem a nyugtaadás elmulasztása miatt is,

az illegálisan forgalmazott árut pedig lefoglalták. Az eladó milliós nagyságrendű bírságra számíthat a NAV tájékoztatása szerint.

A pénzügyőrök az eladó gépkocsijában egy engedély nélkül tartott gázpisztolyt találtak, ezért értesítették a rendőrség munkatársait, akik lefoglalták a fegyvert, és szabálysértési eljárást indítottak – áll a közleményben.

