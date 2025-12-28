Bulgária beleőrül az euró bevezetésébe: most állnak át a leváról, leállítják a bankkártyás fizetést az egész országban – dupla pénzért vásárolják a bankjegyeket
Már megkezdődött a visszaszámlálás Bulgáriában, ahol január elsejétől hivatalosan is az euró lesz a fizetőeszköz.
Bulgária: a hivatalos ár dupláján forognak az euró bankók
A Bolgár Bankszövetség megerősítette, hogy az eurós kezdő készletek, amelyek értéke 10,23 euró, 20 leva értékben, gyakran 40 levás áron érhetőek el az online piactereken. A hivatalos árfolyam 1,95583 leva lesz eurónként. A bolgár hatóságok december 1-jén kezdték el az euróérmék kezdőkészleteinek értékesítését bolgár nemzeti emblémával. Ezeket a készleteket magánszemélyek és jogi személyek egyaránt megvásárolhatják a BNB pénztáraiban, a kereskedelmi bankokban, illetve magánszemélyek a Bolgár Posta fiókjaiban is.
A bTV televízió riportja szerint, az óvatos kiskereskedők jelentős kezdő készletet halmoztak euróból, illetve a pénztárgépeknek csak egy részét frissítették, hogy az első napokban levát és eurót is tudjanak kezelni. A kereskedők nem bíznak benne, hogy minden gördülékeny lesz. Nem véletlenül, hiszen a bankrendszer is átáll, s ennek során
2025. december 31. 9:00 óra és 2026. január 1. 1:00 óra között felfüggesztik a kártyás fizetéseket,
ami egyaránt érinti az ATM-ekből, POS terminálokból való pénzfelvételt és az online vásárlásokat.
A bTV riportja azt is leleplezte, hogy egyes eladók a hivatalos árfolyamnál jóval magasabb áron, gyakran dupla tarifával kínálnak euróérméket.
Mindenkit kényszerszabadságra küldtek
Bulgáriában az euró problémamentes bevezetése érdekében két nappal meghosszabbították az év végi munkaszünetet. Temenuzska Petkova pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a két plusz munkaszüneti nap szükséges ahhoz, hogy az euró január elsejei bevezetésével kapcsolatos technológiai változásokat a pénzügyi és nem pénzügyi ágazatokban biztonsággal el tudják végezni.
Az Európai Parlament strassbourgi plenáris ülésén július 8-án hagyta jóvá, hogy Bulgária bevezesse az eurót. Bulgária csatlakozásával az euróövezeti országok száma 2026. január 1-jétől huszonegyre emelkedik.
Érdemes emlékezni rá, hogy a belépés inflációs feltételét úgy sikerült teljesíteni, hogy a bolgár kormány manipulálta az áprilisi adatokat. Elképesztő döntéseket hozva csökkentették az államilag kontrollált árakat, a kórházi napidíjat például 82,8 százalékkal.
Az euró bevezetésének egyik feltétele ugyanis, hogy az infláció nem lehet magasabb, mint a legalacsonyabb inflációjú három euróövezeti tagállam rátája az elmúlt 12 hónap átlagában, plusz másfél százalékpont. Az árak csökkentésével sikerült elérni, hogy az Eurostat és az Európai Központi Bank használta Harmonizált Fogyasztói Árindex (HICP) 2,8 százalék volt Bulgáriában áprilisban, és így belefértek a belépési kritériumba.
Meghátrált a kormány
Figyelemreméltó mozzanat volt, hogy a tavaszi Eurobarométer felmérés szerint a bolgárok 50 százaléka ragaszkodott volna a levához, és csak kisebbségük, 43 százalék szeretne eurót. Sokan az esetlegesen megugró infláció miatt aggódnak. Azonban a Politico szerint:
szép számmal akadnak olyanok is, aki az egységes uniós valuta iránti közvélemény támogatását aláásni kívánó, Oroszország által terjesztett dezinformáció miatt bizonytalanodtak el.
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy december elején országos tiltakozási hullám késztette meghátrálásra a kormányt. A fővárosban több tízezres tüntetések voltak, de megmozdult Plovdiv, Várna és Burgasz is.
A tüntetők a nyilvánosságra került költségvetés-tervezet miatt vonultak utcára,
mivel az magasabb adókat és társadalombiztosítási járulékokat rótt volna a magánszektorra, miközben több forrást juttatott volna az állami szektor számára. A tiltakozók jelentős része a kormánykoalíció lemondását is követelte, olyan táblákat tartva a kezükben, mint
- „Jön a Z generáció”,
- „Lemondás” és
- „Ki a maffiával”.
A több oldalról támogatott, de kisebbségi kabinet vezetője a tömeges tiltakozások ellenére sem volt hajlandó lemondani, mondván, az országnak stabil kormányra van szüksége, éppen az euró küszöbön álló bevezetése miatt. Ám a tüntetők által támadott költségvetési tervezetet visszavonták.