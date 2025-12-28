Már megkezdődött a visszaszámlálás Bulgáriában, ahol január elsejétől hivatalosan is az euró lesz a fizetőeszköz.

Bulgária beleőrül az euró bevezetésébe: most állnak át a leváról, leállítják a bankkártyás fizetést az egész országban – dupla pénzért vásárolják a bankjegyeket Fotó: Nikolay Doychinov / AFP

Bulgária: a hivatalos ár dupláján forognak az euró bankók

A Bolgár Bankszövetség megerősítette, hogy az eurós kezdő készletek, amelyek értéke 10,23 euró, 20 leva értékben, gyakran 40 levás áron érhetőek el az online piactereken. A hivatalos árfolyam 1,95583 leva lesz eurónként. A bolgár hatóságok december 1-jén kezdték el az euróérmék kezdőkészleteinek értékesítését bolgár nemzeti emblémával. Ezeket a készleteket magánszemélyek és jogi személyek egyaránt megvásárolhatják a BNB pénztáraiban, a kereskedelmi bankokban, illetve magánszemélyek a Bolgár Posta fiókjaiban is.

A bTV televízió riportja szerint, az óvatos kiskereskedők jelentős kezdő készletet halmoztak euróból, illetve a pénztárgépeknek csak egy részét frissítették, hogy az első napokban levát és eurót is tudjanak kezelni. A kereskedők nem bíznak benne, hogy minden gördülékeny lesz. Nem véletlenül, hiszen a bankrendszer is átáll, s ennek során

2025. december 31. 9:00 óra és 2026. január 1. 1:00 óra között felfüggesztik a kártyás fizetéseket,

ami egyaránt érinti az ATM-ekből, POS terminálokból való pénzfelvételt és az online vásárlásokat.

A bTV riportja azt is leleplezte, hogy egyes eladók a hivatalos árfolyamnál jóval magasabb áron, gyakran dupla tarifával kínálnak euróérméket.

Mindenkit kényszerszabadságra küldtek

Bulgáriában az euró problémamentes bevezetése érdekében két nappal meghosszabbították az év végi munkaszünetet. Temenuzska Petkova pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a két plusz munkaszüneti nap szükséges ahhoz, hogy az euró január elsejei bevezetésével kapcsolatos technológiai változásokat a pénzügyi és nem pénzügyi ágazatokban biztonsággal el tudják végezni.

Az Európai Parlament strassbourgi plenáris ülésén július 8-án hagyta jóvá, hogy Bulgária bevezesse az eurót. Bulgária csatlakozásával az euróövezeti országok száma 2026. január 1-jétől huszonegyre emelkedik.

Érdemes emlékezni rá, hogy a belépés inflációs feltételét úgy sikerült teljesíteni, hogy a bolgár kormány manipulálta az áprilisi adatokat. Elképesztő döntéseket hozva csökkentették az államilag kontrollált árakat, a kórházi napidíjat például 82,8 százalékkal.