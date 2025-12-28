Több jövedéki adó, kevesebb józan ész? Így drágítaná meg az alkoholt a megszorításokra készülő Tisza Párt

Drasztikusan megemelheti a Tisza Párt a szeszes italok áfáját és jövedéki adóját. A Magyar Péter pártjának készült baloldali megszorítócsomagban leírtak szerint az alkoholtermékek adóemelésétől több száz milliárd forintos költségvetési bevételnövekedést remélnek, ám valószínűleg a beszedni kívánt adótöbblet jelentősen elmaradna a szakértők számításaitól – írja az Origo.

Több adó, kevesebb józan ész? Így drágítaná meg az alkoholt a megszorításokra készülő Tisza Párt / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Jövedéki adó: így emelné az alkoholtermékek az árát a Tisza Párt

A Tisza Párt vonatkozó javaslata szerint mind az áfát, mind pedig a jövedéki adót drasztikusan megemelnék az alkoholtermékek esetében. Az alkoholnál a jövedéki adó típusonként eltér, de körülbelül

a sör literje 600 forintba,

egy átlagos bor literenként 1500-2000 forintba,

míg az égetett szesz literje 7-8 ezer forintba kerül.

A Tisza Párt két – egy mérsékeltet és egy agresszív – forgatókönyvvel számol. A mérsékelt adóemelés a sörnél literenként 200 forintos, a bornál 650 forintos, a töménynél már 1200 forintos áremelkedést jelentene.

Míg az általuk is agresszívnek minősített adóemelés esetén a sör ára 350 forinttal, a bor ára 1500 forinttal, az égetett szeszeké 7000 forinttal is emelkedhetne literenként.

A visszafogottabb adóemelés esetén 475 milliárd forintos éves adótöbbletet, míg a másodiknál 817 milliárd forintos bevételnövekedést várnak. Ezek a kalkulációk a dohánytermékek adóterhének növekedésével is számolnak, így összességében GDP-arányosan 0,6–1 százaléknyi pénztömegről van szó.

Kevesebb bevételt hozhat a magasabb adó

A Tisza szakértőinek deklarált célja, hogy extra bevételt teremtsenek a büdzsé számára, ennek megfelelően több száz milliárd forintos adótöbblettel kalkulálnak, ami az alkohol- és dohánytermékek jövedékiadó- és áfaemelésétől várnak.

Ugyanakkor borítékolható, hogy megnövelt ár visszafogja a keresletet, vagy a fogyasztók nem legális források után néznek, így a várt bevételnövekedés könnyen elmaradhat.

A vendéglátóhelyen elfogyasztott csapolt sör, bor és rövidital különösen árérzékeny termékek, így jó eséllyel meredeken csökkenne az eladásuk az adóemelés hatására.