Irigykednek ránk a románok: a világ legjobbjai között a magyar diákok matematikából, Románia a fasorban sincs

Bár a hazai oktatásról negatív kép él a fejekben, a Pisa számok alapján a diákok nincs szégyenkeznivalójuk a magyar diákoknak és ezt egy nemzetközi szaklap infografikája is alátámasztja. Míg a magyar diákok a világ 35 legjobban teljesítő diákjai között vannak matematikából, a román fiatalok kiszorultak a rangsorból.
Járdi Roland
2025.12.28, 08:58
Frissítve: 2025.12.28, 10:07

A matematikai ismeretek alapvető fontosságúak a modern gazdaságokban. Támogatják az innovációt, a termelékenységet és a hosszú távú versenyképességet. Ahogy a technológia és az adatközpontú munka egyre fontosabbá válik, a matematikai eredmények terén jobb teljesítményt nyújtó országok gyakran előnyre tesznek szert – írja a a Visual Capitalist, amely egy  infografikán keresztül az országokat a 15–16 évesek átlagos matematikai eredményei alapján rangsorolta. Az adatok az OECD PISA 2022 értékeléséből származnak. A PISA azt méri, hogy a diákok mennyire tudják alkalmazni a matematikai ismereteiket gyakorlati problémák megoldására, és globális összehasonlítást kínál az oktatási rendszerekről.

magyar diákok
Irigykednek ránk a románok: a világ legjobbjai között a magyar diákok matematikából, Románia a fasorban sincs 

Magyar diákok teljesítménye: továbbra is Szingapúr az élen

A pontszámok általában 400 alatt és 600 felett mozognak. Az adatbázisban szereplő legjobb teljesítményűek pontszáma jóval meghaladja az OECD 472-es átlagát.

Szingapúr az első helyen áll, átlagos matematikai pontszámával, amely 575.

Makaó, Tajvan, Hongkong, Japán és Dél-Korea szintén a rangsor élén szerepelnek. Ezek a gazdaságok szigorú programok és magas tanulmányi elvárások révén következetesen prioritásként kezelik a matematikai oktatást. Több európai ország is az 500 pont felett vagy annak környékén helyezkedik el:Észtország vezeti a régiót,  szorosan követi Svájc és Hollandia. Írország, Belgium, Dánia és Lengyelország.

Magyarország a legjobb 30-ban: a norvég és amerikai diákokat is megelőzték a magyarok

Bár a hazai oktatásról negatív kép él a fejekben, a Pisa számok alapján a diákok nincs szégyenkeznivalójuk a magyar diákoknak.

Magyarország 473 ponttal 28. a listán, és megelőzzük ezzel például Norvégiát és az Amerikai Egyesült Államokat.

A régióból mögöttünk végzett Horvátország és Szlovákia. Érdekesség, hogy a román Economedia gazdasági lap is kiemeli, hogy  Románia nincs benne a top 35-ben, szemben Lengyelországgal és Magyarországgal. Bár keleti szomszédunk nem tagja az OECD-nek, a PISA-tesztet ott is írnak a diákok. A 2023 végén közzétett legfrissebb, 2022-es felmérés eredményei szerint Románia átlagosan 428 pontot ért el matematikából. Ez az eredmény jelentősen az OECD 472 pontos átlaga alatt van.

