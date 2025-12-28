Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó: váratlanul módosították az időpontot, nem akkor találkozik az amerikai és az ukrán elnök, mint mondták – most az egész világ erre figyel

Sokat lehet remélni a két vezető találkozójától. Persze borítékolni semmit sem lehet: Zelenszkijt hajtja az európai országok támogatása, akik a napokban bebizonyították, még eladósítani is hajlandó magukat azért, hogy „hitelt” adjanak Ukrajnának, hogy folytatni tudja a háborút. Magyarul: Zelenszkij időt nyert, ismét, sokadszorra is.

Zelenszkij és Trump: ismét asztalhoz ülnek - vajon lezárják az ukrajnai háborút?

Nyitott kérdés viszont, hogy mit ér ezzel az idővel, ugyanis a harcok karácsonykor sem csitultak, minden bizonnyal Ukrajna régen élt meg ilyen szomorú ünnepet: még a frontvonaltól sokszáz kilométerre lévő kárpátaljai lakosságot is a napi tíz órát tartó áramszünet emlékeztette:

a mennyből nem jött le az angyal – béke angyala legalábbis bizonyosan nem.

Tény, hogy a "Trump, a béketeremtő" mítosz is csorbult: az amerikai elnök újraválasztása előtt arról beszélt, néhány hét alatt befejezi a háborút – mára tudjuk ez nem így lett, de az amerikai elnök békepárti alapállása megkérdőjelezhetetlen.

Ukrajnai háború: váratlanul módosították a Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó időpontját

„Egyetlen napot sem vesztegetünk el. Trump elnökkel megállapodtunk egy legmagasabb szintű találkozóról a közeljövőben” – írta Zelenszkij karácsony második napján a Telegram csatornáján. "Az újév előtt sok minden eldőlhet" – tette hozzá az ukrán államfő.

A találkozót Trump floridai mar-a-lagói rezidenciáján tarthatják, csakhogy

az utolsó pillanatban – némiképp meglepő módon – módosítottak a Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó időpontján.

Erről hivatalos tájékoztatás is megjelent a Fehér Ház honlapján. Ez alapján megállapítható, hogy több órával korábbra hozták a két elnök tárgyalását.

Így jelen állás szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozójára kijevi idő szerint 20 órakor kerül sor, ami magyar idő szerint 19 óra.

Eredetileg a találkozót kijevi idő szerint 22 órára ütemezték, ami tehát Magyarországon 21 órai kezdést jelentett volna.

A Fehér Ház friss napirendje szerint Trump helyi idő szerint 13:00-kor vesz részt a kétoldalú találkozón az ukrán elnökkel. Változatlan maradt, hogy az elnöki találkozóra a floridai Palm Beach városában kerül sor. Az ukrán delegáció már az Egyesült Államokban tartózkodik.