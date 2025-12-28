Ad és elvesz a kormány: így indul 2026 Ukrajnában

Az utazók számára az egyik leginkább érzékelhető változás a nemzetközi vasúti közlekedést érinti. 2026 januárjától két kiemelt Ukrajna két kiemelt útvonalán – Kijev és Przemyśl, illetve Kijev és Chełm között – a határ- és vámellenőrzés már a vonaton, menet közben zajlik, megszüntetve a többórás várakozást a határállomásokon.

Ukrajna 2026: megszorítások és jóléti intézkedések egyszerre lépnek életbe / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az új rendszer havi szinten több mint 130 ezer utast érint, és illeszkedik az EU-ban már bevett gyakorlathoz. A kormányzat hosszabb távon azt tervezi, hogy fokozatosan minden fontos nemzetközi vasúti járatra kiterjeszti ezt a rendszert, ami nemcsak az utazási időt rövidíti, hanem a vasút versenyképességét is javítja a légi közlekedéssel szemben.

Családtámogatás új alapokon: nagyobb összeg, gyorsabb hozzáférés

A szociálpolitikai változások közül kiemelkedik a születési támogatás átalakítása, amely az elmúlt évek egyik legjelentősebb emelését hozza.

2026-tól 50 ezer hrivnya (394 ezer forint) egyszeri kifizetés jár minden újszülött után, függetlenül attól, hogy hányadik gyermekről van szó.

A korábbi rendszerrel szemben – amikor is összeg 41 280 hrivnyát (325 ezer forintot) tett ki,

és az első kifizetés összege 10 320 hrivnya (81 ezer forint) volt,

majd 36 hónapon keresztül további 860 hrivnya (6800 forint) érkezik, ami érezhető könnyebbséget jelent a családoknak.

Ezt egészíti ki az a szabály, amely szerint a gyermek egyéves koráig havonta 7000 hrivnya (55 ezer forint) jár. Azonos összegű juttatást ígérnek a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező várandós nők számára is. A cél egyértelmű: csökkenteni a gyermekvállalás közvetlen anyagi kockázatait, és mérsékelni a demográfiai visszaesést. Újdonság az is, hogy az úgynevezett "Babacsomag" már a terhesség 36. hetétől igényelhető, ami leginkább a nehezebb helyzetben lévő családok számára jelenthet előnyt.

Nyugdíj: lassabb kilépés a munkaerőpiacról

Kevésbé kedvező fejlemény, hogy 2026-tól tovább szigorodnak a nyugdíjba vonulás feltételei. A jogszabályok értelmében

a 60 éves korban történő nyugdíjazáshoz legalább 33 év biztosítási jogviszony szükséges, ami egy évvel több a 2025-ös követelményhez képest.

A 63 és 65 éves korhatárhoz tartozó elvárások is emelkednek.