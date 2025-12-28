Karácsonyi bónuszok az állami vállalatoknál: a lottótársaság fizette ki a legtöbbet a dolgozóknak, a posta viszont zsugori volt - vért izzad a román költségvetés, de erre van pénz

Vegyes képet mutat az év vége a romániai nagy állami vállalatok alkalmazottai számára. Az Economedia beszámolója szerint miközben egyes szektorokban tovább él a karácsonyi jutalmak hagyománya, több stratégiai fontosságú cég megszorításokra hivatkozva lemondott az év végi bónuszokról, vagy a kollektív szerződések hiányára hivatkozott.

Fotó: Unsplash

Bőkezű volt a szerencsejáték, az olajipar és a közút

A legbőkezűbb csomagot a Román Lottótársaság kínálta:

az alkalmazottak 460 lej bruttó prémiumot kaptak, amelyhez további 900 lej bruttó összegű, az úgynevezett szociális alapból kifizetett ünnepi támogatás, valamint 50 lej ruházati hozzájárulás társult. A dolgozók gyermekei fejenként 200 lejt kaptak.

A CONPET olajtársaság alkalmazottai átlagosan 987 lej nettó prémiumban részesültek, emellett 300 lej nettó értékű ajándékpénzt kaptak, gyermekeik után pedig további 150 lejt fejenként. A vállalatnál a teljes karácsonyi juttatási csomag értéke meghaladta az 1,7 millió lejt. A Romgaz dolgozóinak 800 lejes juttatást fizettek ki, míg az alkalmazottak kiskorú gyermekei után fejenként 700 lej járt.

A legtöbb olyan állami vállalat, amely adott valamilyen juttatást,

300–500 lej közötti összegnél húzta meg a határt, jellemzően ajándékutalványok formájában.

A CFR Călători több mint tízezer alkalmazottja fejenként 300 lejt kapott. Az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR) összesen 57 300 lej bruttó keretet különített el: ebből 72 alkalmazott és 59 gyermek részesül, az egy főre jutó átlagos összeg megközelíti a 796 lejt.

A bukaresti távhőszolgáltató, a Termoenergetica (CMTEB) 300 lejes utalványt biztosított az alkalmazottaknak, és ugyanennyit gyermekenként, a teljes erre a célra elkülönített költségvetés 1,32 millió lej volt. A bukaresti repülőtereket üzemeltető vállalat (CNAB) 1350 munkatársnak adott 300 lejes ajándékutalványt, míg a Cuprumin 500 lej értékű utalványt osztott szét mind az 587 alkalmazottja között.

Voltak olyan vállalatok is, amelyek elsősorban a dolgozók gyermekeire koncentráltak: a CNAIR közel 3500 gyermek számára biztosított 300 lejes utalványt, az Olténiai Energetikai Komplexum pedig gyermekenként 200 lejt fizetett.