Otthonteremtési nagyágyú: a kormány felrúgta a szabályokat, korhatár nélkül igényelhető a családtámogatási hitel – óriási lesz az érdeklődés

A kormány újabb családtámogatási bővítést jelentett be: a CSOK Plusz hitelt ezentúl akkor is igényelhetik a párok, ha a várandós nő 41 év feletti. Hankó Balázs szerint ezzel tovább erősítik az egymásra épülő támogatási rendszert, amely szerinte már bizonyítottan emeli a gyermekvállalási kedvet Magyarországon.

Hankó Balázs pénteken bejelentette, hogy a kormány kiterjeszti a CSOK Pluszt: ezentúl azok a párok is igényelhetik, ahol a várandós nő már elmúlt 41 éves / Fotó: Lakatos Péter

– jelentette be Budapesten Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. A döntés szerinte azért fontos, mert így a teljes családtámogatási rendszer több élethelyzetben kínál majd belépési pontot az otthonteremtéshez.

Hankó arról is beszélt, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál a személyijövedelemadó-mentesség havi átlagban 109 ezer forint pluszt jelent, és a családi adókedvezmény júliusi és januári emelésével együtt 307 ezer forintos éves segítséget kapnak.

Eközben – mint fogalmazott – „folyik a háborús készülődés”, mivel a Tisza-adó az egy-, kettő- és háromgyermekes családoknak rendre 166 ezer, 226 ezer és 344 ezer forintnyi többletterhet jelentene, ezt pedig a kormány mindenképpen meg akarja akadályozni.

A miniszter élesen szembeállította egymással a kormányzati családtámogatásokat és az uniós politikát.

Egyértelmű a képlet: migrációs paktum versus szja-mentesség, családtámogatás versus családi adókedvezmény-elvonás

– mondta. Hozzátette: a magyar kormány „a családok és a béke pártján” áll, és szerinte az EU-ban Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a termékenységi ráta az elmúlt években, miközben Magyarországon „a migrációs hátterű születések aránya nulla”.

Hankó szerint a babaváró és a CSOK Plusz igénylése is emelkedik, és fordulóponthoz érkezett a gyermekvállalási trend, amit a házasságkötések számának növekedése is támogat.

Úgy véli, a döntések és a nemzetközi tárgyalások is egy irányba mutatnak: „mi, magyarok a teremtett világ rendje szerinti családokat védjük”. Állítása szerint Washingtonban is „tisztelet övezi” ezt a politikát, és a tárgyalások megerősítik a magyar kormány szuverenitását.