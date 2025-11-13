Megváltoztatták a CSOK Plusz feltételeit – itt vannak a részletek

A kormány az Otthon Start program elindítását követően szerzett tapasztalatok, továbbá a méltányolható társadalmi igények mentén több ponton is kibővíti a hitelprogramot – olvasható a legfrissebb Magyar Közlönyben.

A kormány újra módosította az Otthon Start program rendeletét, összehangolták a CSOK Plusz hitel szabályaival / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A közlöny szerint első közös lakást szerzők definíciója frissül, és kibővül a testvérek szerepének elismerése a jogosultságban az Otthon Start program esetében.

Az új szabályozása lehetővé teszi az egyidejű igénybevételt a CSOK Plusz konstrukcióval, valamint pontosítja a tulajdonszerzés feltételeit, ideértve az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó eseteket is.

Az önkormányzati bérlők kedvezményes lakásvásárlását könnyíti, mert az önkormányzat nagyobb árkedvezményt is adhat, mint eddig.

Több helyen kiterjesztik a szabályt úgy, hogy ne csak a szülő, hanem a testvér is beléphessen bizonyos igazolásokkal, segítséggel a konstrukcióba adóstársként. Ez technikai szövegpontosítás, de érdemi könnyítés a családon belüli megoldásoknál.

Korábban a CSOK Plusz hitel esetén csak akkor volt kizáró ok a közös tulajdon, ha a házaspár a kérelem benyújtásakor vagy az azt megelőző tíz évben rendelkezett közös tulajdonnal ugyanabban a belterületi lakásban.

A mostani változtatás eltörli a tízéves időkorlátot, vagyis bármikor korábban meglévő közös tulajdon is kizárhatja a jogosultságot.

Emellett kikerült a „belterületi” megkötés, így minden lakóingatlanra kiterjed a szabály.