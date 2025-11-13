Összeszerelő üzemek helyett innovációs központok – százmilliárdokból izmosodik a hazai kutatás-fejlesztési szektor

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter e hét szerdán jelentette be, hogy a Mercedes 21,6 milliárd forint értékben kutatás-fejlesztési központot hoz létre Kecskeméten. A külügyi tárca vezetője a beruházás ünnepélyes bejelentésén úgy fogalmazott: magyarországi mérnökök és szaktudás fognak szerepet játszani a Mercedes prototípus tesztelési tevékenységében. A Mercedes ezen döntése óriási elismerése a magyar mérnöki szaktudásnak ‒ fűzte hozzá. Az Origo a bejelentés kapcsán készített gyűjtést a hazai kutatás-fejlesztési projektekből, hogy megnézze, hányadán állunk most az innováció terén.

A hazai nagyvállalatok innovációját a kormány kutatás-fejlesztést támogató gazdaságpolitikájával ösztönzi / Fotó: Shutterstock

Nem az első, de nem is az utolsó a Mercedes kutatás-fejlesztési központja

Mint az a portál cikkében olvasható: a Mercedes frissen bejelentett beruházása nem az első és nem is az utolsó k+f központ, melyet nagy külföldi cég Magyarországon hoz létre, hiszen a szakképzett munkaerő mellett hazánk rendelkezik jelentős mérnöki szürkeállománnyal is, melyre szívesen építenek a multinacionális nagyvállalatok. Ezt kiegészíti a kormány kutatás-fejlesztést támogató gazdaságpolitikája, mellyel további ösztönzőket nyújtanak ahhoz, hogy valóban ne csak összeszerelés történjen az itthon működő vállalatok üzemeiben. Mindamellett, hogy a fentieknek köszönhetően magas hozzáadott értékű produktum jön létre, munkahelyek ezrei nyílnak meg a magasan képzett magyar munkavállalók számára is.

A cikk kitér arra is, hogy a nagyvállalatok saját k+f részlegei mellett létrejött a hazai egyetemek innovációs központjainak sűrűn szőtt hálója is. Az átalakítások nyomán

megtöbbszöröződött az alkalmazott kutatások száma,

melyek eredményeit a vállalatok közvetlenül használhatják fel a termelésben.

Ehhez természetesen a hazai felsőoktatási intézmények és Magyarországon működő cégek szoros együttműködésére van szükség. Ezek a kutatások a cégek igényeinek kiszolgálására többek közt járműipari, agrárinformatikai, molekuláris biológiai, anyagtechnológiai, növénytermesztési szakterületen zajlanak, valamint az infokommunikációs, gyógyszeripari és energetikai fejlesztéseket integráló célkitűzéssel indultak el.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.