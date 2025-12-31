Befektetések: brutális ralit tolt idén a részvénypiac, az év sztárja mégis az ezüst lett
Oldalazva mozgott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben szerdán, az év utolsó kereskedési napján egy olyan esztendő végén, amelyben a befektetők nagyrészt félretették a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságot, az MI-chipekkel foglalkozó részvényeket részesítették előnyben, miközben a dollár éves szinten nyolc éve nem látott lejtmenetet produkált.
Az év vége felé ismét a nemesfémek kerültek a reflektorfénybe:
- az ezüst elképesztő ralija éves nyereségét több mint 160 százalékra emelte, bár szerdán egy százalékkal gyengült; a kereskedők profitot realizáltak.
- Az arany enyhén erősödött, és jó úton halad afelé, hogy 2025-ben 66 százalék emelkedést érjen el - az idestova három éve tartó rali semmilyen jelét nem mutatja a kifulladásnak.
A japán piacok a hét hátralévő részében zárva tartanak, és mivel csütörtökön az újévi miatt a legtöbb piac szintén zárva lesz, a forgalom várhatóan alacsony, az ármozgások pedig visszafogottak maradnak.
Száguldott az idén a részvénypiac
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket felölelő legszélesebb indexe szerdán 0,17 százalék csökkent, a befektetők a Federal Reserve decemberi ülésének jegyzőkönyvét emésztgették, amely rávilágított az amerikai kamatpolitikával kapcsolatos mély megosztottságra a döntéshozók körében.
- Az index az év egészében 27 százalék emelkedés felé tart, ami 2017 óta a legnagyobb növekedés, elsősorban a chipgyártók erőteljes ralijának köszönhetően.
- A kínai blue chipek áralakulását követő CSI 300 index enyhén emelkedett, és az év egészében 18 százalék plusz felé halad.
- A hongkongi Hang Seng 0,7 százalékkal csökkent, ugyanakkor 2025-re 28 százalék nyereséget könyvelhet el - a befektetők félretették a kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmakat.
- A dél-koreai Kospi a világ legjobban teljesítő jelentős részvénypiaca: az év során 76 százalékkal emelkedett, a nyereség jelentős része az SK Hynix és a Samsung részvényeiből származott.
Néhány kisebb sokktól eltekintve ez az év kiváló volt a befektetési hozamok szempontjából
– mondta a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com vezető pénzügyi elemzője. „A nyereségek kissé koncentráltak voltak, de az AI-boom, valamint az alkalmazkodó monetáris és fiskális környezet együttesen a kockázatos eszközöket magasabbra, sok esetben rekordközeli szintekre hajtotta” - tette hozzá.
A piacok átvészeltek egy vámháborúkkal, az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállásával, heves geopolitikai feszültségekkel, valamint a jegybanki függetlenséget érintő fenyegetésekkel tarkított évet, és ennek ellenére világszerte jelentős nyereséget értek el.
2026 felé haladva az AI továbbra is a meghatározó téma lesz, de kissé más nézőpontból. Fókuszba kerül a felhasználás mikéntje, valamint a befektetések megtérülése
– mondta Charu Chanana, a szingapúri Saxo vezető befektetési stratégája. „Ehhez társul egy olyan piac, amely túlságosan bízik a kamatpálya zökkenőmentességében, valamint azoknak a vámoknak a reálgazdasági hatásai, amelyek 2025-ben még nem voltak teljes mértékben láthatók, de 2026-ban gyorsan átárazhatják az inflációs várakozásokat és a profitmarzsokat” - tette hozzá.
Nagy kérdés jövőre a Fed kamatpályája
A befektetők jövőre a Fed kamatpályájára is fókuszálnak majd, miután a jegybank korábban ebben a hónapban mindössze egy kamatcsökkentést vetített előre, miközben a kereskedők legalább további kettőt áraznak.
A decemberi ülés Fed jegyzőkönyve rávilágított a döntéshozók és a piacok előtt álló kihívásokra. „A résztvevők többsége” végül támogatta a hónap eleji kamatcsökkentést, néhányan amellett érveltek, hogy ez megfelelő, előretekintő stratégia volt, „amely segítene stabilizálni a munkaerőpiacot” a közelmúltbeli munkahelyteremtési lassulás után.
Lejtőn az olajár, a dollár nyolc éve nem zárt ilyen rossz évet
A japán ünnep miatt az azonnali piacon zárva volt, így nem kereskedtek az amerikai államkötvényekkel sem. A határidős Treasury-kontraktusok alig mozdultak.
- A 10 éves kötvények hozama hétfőn 4,1258 százalékon állt, az év során 45 bázisponttal csökkent.
- A devizapiacon a dollár szerdán tartotta pozícióit, de az év egészében 9,4 százalékkal gyengült, ami 2017 óta a legnagyobb éves csökkenés, miközben az euró és a font jelentős éves nyereséget könyvelhetett el.
- Az olajárak 2025-ben több mint 10 százalékkal estek, a Brent pedig története leghosszabb folyamatos éves veszteségsorozata felé tart; a kínálat meghaladta a keresletet egy olyan évben, amelyet háborúk, magasabb vámok, az OPEC+ kitermelésének hullámzása, valamint Oroszországgal, Iránnal és Venezuelával szembeni szankciók jellemeztek.