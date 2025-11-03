Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tankolás
Mol
üzemanyagár

Egyre feszültebb a hazai üzemanyagpiac – több tényező mutat az áremelés irányába

Órákon belül kiderül a Mol döntése.
Andor Attila
2025.11.03, 08:57
Frissítve: 2025.11.03, 09:13

Valószínűsíthetően üzemanyagár-emelés jön idehaza. A Mol által figyelt fő áralakító tényezők, a Brent olajfajta hordónkénti árának alakulása és a forint dollárhoz viszonyított árfolyama egyaránt ebbe az irányba mutat.

tankolás
Drágulhat a tankolás idehaza / Fotó: Török János

A politika azonban még felülírhatja a piaci folyamatokat, ahogyan ez pénteken is történt.

Az északi-tengeri olajfajta ára emelkedett az elmúlt napokban. Míg pár napja ég 63 dollár körül jegyezték hordóját, hétfőn reggel 65,20 centet kellett érte fizetni – ezt a piaci áremelkedést leghamarabb hétfői döntésével tudja lereagálni az olajtársaság.

A forint oldaláról sem érkezhet mentőöv, ugyanis a magyar deviza dollárhoz viszonyított árfolyama gyengült. A múlt héten még 332-n is járt a devizapár, de hétfő reggel már 335 forint fölött kell fizetni egy dollárért. A forint fogyóban lévő erejét jól mutatja, hogy a hét végén csaknem 337-ig gyengült a forint a dollárral szemben. 

Nem mentek szembe Orbán Viktorral

Már pénteken is inkább az áremelés irányába mutattak a piaci folyamatok, de miután a kormányfő figyelmeztette az olajcéget, hogy a százhalombattai finomítóban keletkezett tűzkár helyreállítási költségeit nem háríthatja át a fogyasztókra, végül az üzemanyagár csökkentéséről döntöttek. 

A fogyasztói szempontból kedvező fordulatnak kétségtelenül lehet köze Orbán Viktor csütörtöki megszólásához. A miniszterelnök ebben külön kitért rá, hogy a benzinárak máris megugrottak (részben az orosz olajat ért amerikai szankciók miatt, de talán a százhalombattai tűzeset a következményeképp is). Ez ténykérdés: ezen a héten 

hétfőtől csütörtökig négyszer jelentettek drágulás a nagykereskedők,

ennek nyomán a benzin literenkénti ára 7, a dízelé már 24 forinttal ugrott meg. Minden jel szerint a miniszterelnöki figyelmeztetést megfogadták a magyarországi üzemanyag-kereskedők. Szombattól tehát a benzin bruttó 3, a dízel bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe, 

így

  • 95-ös benzint 577 forint/liter, 
  • gázolajat 583 forint/liter átlagáron lehet tankolni. 

Ezek az árak változhatnak tehát, a piaci folyamatokból kiindulva emelésre lehet számítani. 

Időt kér az OPEC is  

Bejelentést tett az OPEC az olajkitermelésről: az oroszok elleni amerikai szankciók mindent megváltoztattak.

Az OPEC és a vele szövetséges olajtermelő országok, az úgynevezett OPEC+ csoport vasárnap bejelentette, hogy 2025 decemberében napi 137 ezer hordóval (bpd) emelik olajkitermelésüket, majd 2026 januárjától márciusig szüneteltetik a további növeléseket

– közölte a szervezet bécsi központja az online megtartott ülés után.

A csoport a döntést a stabil globális gazdasági kilátásokkal és az alacsony olajkészletekkel indokolta. Az OPEC közleménye szerint a lépés a 2023 áprilisában bevezetett és 2026 végéig meghosszabbított napi 1,65 millió hordós önkéntes termeléscsökkentés részleges visszavonásának a része.

