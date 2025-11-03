Egyre feszültebb a hazai üzemanyagpiac – több tényező mutat az áremelés irányába

Valószínűsíthetően üzemanyagár-emelés jön idehaza. A Mol által figyelt fő áralakító tényezők, a Brent olajfajta hordónkénti árának alakulása és a forint dollárhoz viszonyított árfolyama egyaránt ebbe az irányba mutat.

Drágulhat a tankolás idehaza / Fotó: Török János

A politika azonban még felülírhatja a piaci folyamatokat, ahogyan ez pénteken is történt.

Az északi-tengeri olajfajta ára emelkedett az elmúlt napokban. Míg pár napja ég 63 dollár körül jegyezték hordóját, hétfőn reggel 65,20 centet kellett érte fizetni – ezt a piaci áremelkedést leghamarabb hétfői döntésével tudja lereagálni az olajtársaság.

A forint oldaláról sem érkezhet mentőöv, ugyanis a magyar deviza dollárhoz viszonyított árfolyama gyengült. A múlt héten még 332-n is járt a devizapár, de hétfő reggel már 335 forint fölött kell fizetni egy dollárért. A forint fogyóban lévő erejét jól mutatja, hogy a hét végén csaknem 337-ig gyengült a forint a dollárral szemben.

Nem mentek szembe Orbán Viktorral

Már pénteken is inkább az áremelés irányába mutattak a piaci folyamatok, de miután a kormányfő figyelmeztette az olajcéget, hogy a százhalombattai finomítóban keletkezett tűzkár helyreállítási költségeit nem háríthatja át a fogyasztókra, végül az üzemanyagár csökkentéséről döntöttek.

A fogyasztói szempontból kedvező fordulatnak kétségtelenül lehet köze Orbán Viktor csütörtöki megszólásához. A miniszterelnök ebben külön kitért rá, hogy a benzinárak máris megugrottak (részben az orosz olajat ért amerikai szankciók miatt, de talán a százhalombattai tűzeset a következményeképp is). Ez ténykérdés: ezen a héten

hétfőtől csütörtökig négyszer jelentettek drágulás a nagykereskedők,

ennek nyomán a benzin literenkénti ára 7, a dízelé már 24 forinttal ugrott meg. Minden jel szerint a miniszterelnöki figyelmeztetést megfogadták a magyarországi üzemanyag-kereskedők. Szombattól tehát a benzin bruttó 3, a dízel bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe,

így

95-ös benzint 577 forint/liter,

gázolajat 583 forint/liter átlagáron lehet tankolni.

Ezek az árak változhatnak tehát, a piaci folyamatokból kiindulva emelésre lehet számítani.