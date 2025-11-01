Deviza
EUR/HUF390.02 -0.08% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF442.67 0% CHF/HUF417.89 0% PLN/HUF91.25 +0.01% RON/HUF76.24 0% CZK/HUF15.95 0% EUR/HUF390.02 -0.08% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF442.67 0% CHF/HUF417.89 0% PLN/HUF91.25 +0.01% RON/HUF76.24 0% CZK/HUF15.95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adóemelés
munkanélküliség
Tisza Párt
infláció
társasági adó
beruházás
adó
Magyar Péter
magyar gazdaság

Most óriási a tét: faképnél hagyhatják a befektetők Magyarországot, munkahelyek tízezrei szűnhetnek meg – egyetlen döntéstől függ

Súlyos következményekkel járhat, ha 9-ről 25 százalékra emelkedne a társasági adó kulcsa. A drasztikus adóemelés visszafoghatja a beruházásokat, növelheti a munkanélküliséget, lassíthatja a bérnövekedést, és inflációs nyomást okozhat. Mindez végső soron a gazdasági növekedés megtorpanásához vezethet az Ellenpont elemzése szerint.
VG
2025.11.01, 14:25

A Tisza Párt kiszivárgott adóügyi tervezete szerint Magyarországon a társasági adó kulcsa a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelkedne. Ez a lépés a kormányzati bevételek növelését célozná, de súlyos következményekkel járhatna a foglalkoztatásra, a beruházásokra és a bérekre nézve – derült ki az Ellenpont elemzéséből.

tisza párt Peter Magyar, Hungarian opposition leader, delivers a speech in Szekesfehervar
A Tisza Párt adóterve beruházási válságot és magasabb munkanélküliséget okozhat / Fotó: Marton Monus / REUTERS

Magyarország jelenleg az Európai Unió legalacsonyabb társasági adókulcsával rendelkezik, amely jelentős versenyelőnyt biztosít a külföldi működőtőke bevonzásához. Ennek köszönhetően 2023-ban Magyarországra több külföldi beruházás érkezett, mint például a jóval nagyobb Németországba, és 2024-ben az Európába irányuló kínai befektetések harmada is hazánkba jutott.

A kedvező adózási környezet az elmúlt másfél évtizedben jelentős munkahelyteremtést és gazdasági növekedést tett lehetővé a lap szerint. A tervezett, 25 százalékos társasági adókulcs bevezetése azonban érdemben rontaná Magyarország befektetési vonzerejét.

Nemzetközi tapasztalatok alapján egy ekkora mértékű adóemelés akár 30 százalékkal is visszafoghatja a beruházásokat.

Az OECD és a Világbank kutatásai szerint a magasabb adók kevesebb tőkebefektetést eredményeznek. Magyarországon a beruházási ráta jelenleg kiemelkedően magas, a GDP 34 százalékát teszi ki. A szakértők szerint a tervezett adóemelés ezt akár 14–32 százalékkal is visszavetheti.

A Tisza Párt adóprogramja miatt nőhet a munkanélküliség

A beruházások visszaesése közvetlenül hatna a munkaerőpiacra. Az OECD becslése szerint 1 százaléknyi beruházáscsökkenés 0,9–1 százalékos foglalkoztatáscsökkenéssel járhat. Ez alapján a beruházási ráta visszaesése több tízezer munkahely megszűnését eredményezheti, különösen a kis- és középvállalatok, valamint az exportorientált ágazatok körében.

A vállalatok a megnövekedett adóterheket részben átháríthatják a fogyasztókra vagy a munkavállalókra. 

A bérek növekedése lelassulhat, sőt reálbércsökkenés is bekövetkezhet. 

Az amerikai pénzügyminisztérium korábbi elemzése szerint a vállalati adók növekedése 30–70 százalékban a dolgozók jövedelmére hárul át, csökkentve a nettó kereseteket.

Elszabadulhat az infláció

A magasabb társasági adó növelheti az inflációt, hiszen a cégek a profitveszteséget árnöveléssel próbálhatják ellensúlyozni. Mindez gyengítené a lakossági fogyasztást, ami tovább csökkentené a gazdasági növekedést és az adóbevételeket. Így az államkassza többlete sem garantált, hiszen a kisebb beruházási és foglalkoztatási aktivitás miatt az adóalap is szűkülne.

Görögország, Brazília és Franciaország példái azt mutatják, hogy a társasági adókulcs drasztikus emelése ritkán hoz tartós költségvetési egyensúlyt. Görögországban a 2010-es évek elején végrehajtott adóemelés a beruházási ráta felére csökkenéséhez és 27 százalékos munkanélküliséghez vezetett.

Brazíliában a vállalati adók 2015-ös növelése 7 százalékos GDP-visszaesést és több mint egymillió munkahely megszűnését okozta, míg Franciaországban a 38 százalékos adókulcs gazdasági stagnálást és tartósan magas munkanélküliséget eredményezett.

A magyar gazdaság esetében a Tisza Párt tervezetének megvalósítása tehát jelentős kockázatokat hordozhat úgymint a beruházások visszaesését, munkahelyek megszűnését, a bérek stagnálását és az infláció erősödését, amelyek együtt gazdasági lassuláshoz vezethetnek.

Külföldi cégek tömege választaná a kivonulást, ha megvalósulna a Tisza társasági adóterve

Kivonulás, leépítések és exportcsökkenés fenyegeti Magyarországot, ha megvalósul a Tisza Párt adóemelési terve. Magyar Péterék 9-ről 25 százalékra emelnék a társasági adót. Az Oeconomus legfrissebb elemzésében a várható hatásokat vette sorra.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu