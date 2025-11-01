Most óriási a tét: faképnél hagyhatják a befektetők Magyarországot, munkahelyek tízezrei szűnhetnek meg – egyetlen döntéstől függ

A Tisza Párt kiszivárgott adóügyi tervezete szerint Magyarországon a társasági adó kulcsa a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelkedne. Ez a lépés a kormányzati bevételek növelését célozná, de súlyos következményekkel járhatna a foglalkoztatásra, a beruházásokra és a bérekre nézve – derült ki az Ellenpont elemzéséből.

A Tisza Párt adóterve beruházási válságot és magasabb munkanélküliséget okozhat / Fotó: Marton Monus / REUTERS

Magyarország jelenleg az Európai Unió legalacsonyabb társasági adókulcsával rendelkezik, amely jelentős versenyelőnyt biztosít a külföldi működőtőke bevonzásához. Ennek köszönhetően 2023-ban Magyarországra több külföldi beruházás érkezett, mint például a jóval nagyobb Németországba, és 2024-ben az Európába irányuló kínai befektetések harmada is hazánkba jutott.

A kedvező adózási környezet az elmúlt másfél évtizedben jelentős munkahelyteremtést és gazdasági növekedést tett lehetővé a lap szerint. A tervezett, 25 százalékos társasági adókulcs bevezetése azonban érdemben rontaná Magyarország befektetési vonzerejét.

Nemzetközi tapasztalatok alapján egy ekkora mértékű adóemelés akár 30 százalékkal is visszafoghatja a beruházásokat.

Az OECD és a Világbank kutatásai szerint a magasabb adók kevesebb tőkebefektetést eredményeznek. Magyarországon a beruházási ráta jelenleg kiemelkedően magas, a GDP 34 százalékát teszi ki. A szakértők szerint a tervezett adóemelés ezt akár 14–32 százalékkal is visszavetheti.

A Tisza Párt adóprogramja miatt nőhet a munkanélküliség

A beruházások visszaesése közvetlenül hatna a munkaerőpiacra. Az OECD becslése szerint 1 százaléknyi beruházáscsökkenés 0,9–1 százalékos foglalkoztatáscsökkenéssel járhat. Ez alapján a beruházási ráta visszaesése több tízezer munkahely megszűnését eredményezheti, különösen a kis- és középvállalatok, valamint az exportorientált ágazatok körében.

A vállalatok a megnövekedett adóterheket részben átháríthatják a fogyasztókra vagy a munkavállalókra.

A bérek növekedése lelassulhat, sőt reálbércsökkenés is bekövetkezhet.

Az amerikai pénzügyminisztérium korábbi elemzése szerint a vállalati adók növekedése 30–70 százalékban a dolgozók jövedelmére hárul át, csökkentve a nettó kereseteket.