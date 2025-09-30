Külföldi cégek tömege választaná a kivonulást, ha megvalósulna a Tisza társasági adóterve

Kiszivárogtak a Tisza Párt adótervei, amely szerint megemelnék a cégadót kormányra jutásuk esetén. A társasági adó drasztikus emelése számos kedvezőtlen hatást gyakorolna a teljes magyar gazdaságra: az elmúlt 15 év alatt nagyjából egymillió munkahely jött létre, amelyek nagy részét külföldi társaságok biztosítják – olvasható az Oeconomus legújabb elemzésében.

Épp a társasági adó emelésére készül a Tisza / Fotó: HírTV

A versenyképesség egyik záloga az alacsony társasági adó

Az eddig folyamatosan növekvő külfölditőke-beruházás (FDI) áramlására ugyancsak hatással lenne az adóemelés, valamint a már itt lévő külföldi nagyvállalatok fejlesztései, bővítései is megakadnának. A versenyképesség fenntartásának egyik záloga az alacsony adózási környezet, valamint az ezzel összefüggő tervezhetőség.

A társasági adó emelésének lehetősége a külfölditőke-áramlás magyarországi helyzetére igen kedvezőtlen lenne. A magasabb adó miatt a társaságok jelentős része döntene a kivonulás mellett, ami magas értékű tőkekivonást eredményezhet. Azok a cégek pedig, amelyek maradnak, nagy valószínűséggel a humán erőforrás racionalizálása mellett döntenének, amely a magyar foglalkoztatottsági adatokra és a teljes gazdaságra is negatívan hatna.

A társasági adó emelésével nem csupán a külföldi irányítású Magyarországon működő vállalatok helyzete nehezedne, de a hazai vállalatok, vállalkozások számára is pluszköltségek, emelkedő kiadások merülnének fel. Mindez