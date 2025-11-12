Deviza
Úgy érzed nem haladsz a munkáddal? - Nem több idő kell, hanem jobb technika – (x)

Sokan azt hiszik, az időhiány a probléma. Pedig nem az idő kevés – a fókusz szivárog el. Aki uralja az idejét, az nem a feladatok rabja lesz, hanem a napjának irányítója. Tehát egész egyszerűen az lesz hatékony, aki nem fut a nap után, hanem megtervezi. A kettő közti különbség nem tehetség, hanem módszer kérdése. Az alábbi négy technika a világ legeredményesebb időmenedzsment-eszközei közé tartozik, és bármelyik működhet nálad is – ha adsz neki esélyt.
2025.11.12, 13:48
Frissítve: 2025.11.12, 13:51

1. Pomodoro – amikor az időzítő tart fókuszban

A 25 perces intenzív munkablock + 5 perces pihenő ritmusa úgy dolgozik az agyaddal, mintha személyi edzőt kapott volna a koncentrációd. A módszer nem engedi, hogy a feladat „széthulljon”, a rövid ciklusok pedig megelőzik a mentális fáradást. A titok: fegyelem + szünet = valódi teljesítmény, nem izzadságszagú túlélés.

 

2. Time Blocking – a naptár, ami visszaadja a kontrollt

Amíg a napod „időfolyás”, addig reaktív módon élsz: mindig arra reagálsz, ami épp történik. Amint időblokkokban gondolkodsz, a napod struktúrát kap. A figyelmed nem szétfolyik, hanem irányt kap. A munka, a pihenés, a meeting, a magánélet – mind kap kijelölt helyet. És ami be van írva a naptárba: megtörténik.

További karriertippekért, munkahelyi okosságokért, produktivitáshackekért látogass el a Jobinfo blogra.

3. Eisenhower-doboz – döntési rendszer azoknak, akik túl sokat vállalnak

Nem minden feladat egyenlő értékű. Az Eisenhower-doboz egy leginkább a Swot analízishez hasonlítható mátrix, amely radikálisan egyszerű kérdéseket tesz fel: Sürgős? Fontos? Mindkettő? Egyik sem? Ez a módszer nem a gyorsaságot növeli, hanem a tudatosságot. Aki ezt használja, annak nem lesz 30 tételes to-do listája – csak az marad, ami valóban érdemes az idejére.

 SürgősNem sürgős
FontosCsináld meg mostÜtemezd be
Nem fontosAdd ki másnakFelejtsd el

4. „Nyeld le a békát” – ha megcsinálod a legrosszabbat, tied a nap

Az agyunk reggel működik a legjobban. Ha ebben a sávban kipipálod a feladatot, amit a legjobban utálsz, nemcsak a munkád halad, de a pszichéd is tehermentesül. A nap többi része felszabadultabb, könnyebb és motiváltabb lesz. A béka mindig ott van. Csak az kérdés: lenyeled reggel, vagy nézed egész nap. 

Ha a módszer megvan, a munkahely viszont problémás: nézz körül a Jobinfo.hu-n. Hátha nem az időbeosztásodon, hanem a munkahelyeden kell változtatni.

