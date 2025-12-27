A nyugdíj nem a pénzügyi története vége, inkább egy új fejezet. Kevesebb a „beérkező” (gyakran fix), miközben a „meglepetés kiadás” továbbra is ugyanúgy tud kopogtatni. Azonban a jó hír: a még dolgozók sok olyan szokást kénytelenek megtanulni (néha a saját kárukon), ami nyugdíjasként is aranyat ér, mivel megőrizheti a nyugdíj célre félretett pénz értékét, írja az Origo.

Nem kell pénzügyi akrobatának lennie egy nyugdíjasnak sem: íme hét stratégia, amit könnyedén eltanulhatnak Fotó: NurPhoto via AFP

Pénzügyi stratégia nyugdíjasoknak: hét lépésben

A Moneywise pénzügyi szaklap 7 praktikus stratégiát azonosított, amivel nyugodtabban, biztonságosabban és sokszor kényelmesebben lehet megélni az aranyéveket.

Ne állítsa le teljesen a befektetéseket . Érthető a késztetés, hogy „most már legyen minden biztos és nyugodt”. Csakhogy a túl sok készpénz vagy túl óvatos parkolópálya hosszú távon az infláció miatt észrevétlenül fogyaszthatja a megtakarítása erejét, vagyis észrevétlenül emészti fel a megtakarítást. Vésztartalék: nyugdíjasként is kötelező darab. A dolgozók azért tartanak vésztartalékot, mert bármikor jöhet egy kirúgás vagy egy váratlan kiadás. Nyugdíjasként a „kirúgás” nyilvánvalóan nem fenyegeti az embert – de az autó, a kazán, a fogorvos vagy egy nagyobb gyógyszerköltség bármikor adodhat. Ez esetben az irányelv egyszerű: legyen külön, gyorsan hozzáférhető tartaléka a váratlan kiadásokra – így nem kell rosszkor, rossz áron a befektetéseihez nyúlni. Több lábon állás: a dolgozók egyre gyakrabban építenek több bevételi forrást (mellékmunka, bérbeadás, projektmunka). Nyugdíjasként ez nem arról szól, hogy „még egy mókuskerék”, hanem arról, hogy kicsi plusz bevétellel nagyot nő a biztonságérzet. Költségkövetés: a dolgozók rákényszerülnek a költségvetés készítésére (hiteltörlesztő, gyerek, lakhatás, stb., mindig van valami). Nyugdíjasként pedig azért hasznos, mert fixebb a keret, és könnyű „apránként elcsúszni”. Adósságok kordában tartása: különösen a nagyobb összegeké. A dolgozók gyorsan megtanulják: a magas kamat olyan, mint egy szivárgó csap – csak itt nem a víz, hanem a pénz folyik el. Nyugdíjasként ez még érzékenyebb téma, mert a fix bevételből nehezebb kigazdálkodni a kamatokat.

6. Rendszeres „pénzügyi check-in” – mint egy szerviz. A dolgozók sokszor negyedévente ránéznek: mennyi pénz ment félre, vagyis mire ment el, s mi a következő cél. Nyugdíjasként ugyanez aranyat ér, csak a cél más: ne fogyjon el túl gyorsan a keret, és közben legyen jó élet. Ilyenkor érdemes megvizsgálni, hogy mennyi volt a kiadás, mennyi volt bevétel, történt-e valami rendkívüli, kell-e finomhangolni. A dolgozókat gyakran az élet tanítja meg tervezni: biztosítások, tartalék, kedvezményezettek, papírok rendben tartása. Nyugdíjasként ez még fontosabb, mert a családjának is óriási könnyebbség.