Leállással idul az év a magyar banknál – az összes ügyfelet érinti, erre érdemes nagyon figyelni

Informatikai rendszereinek korszerűsítése érdekében 2025. december 31-én 22 órától 2026. január 04-én 20 óráig egybefüggő bankszünnapot tart az MBB Bank – hívta fel a figyelmet a pénzintézet honlapján.

Leállással indul az új év az MBH Banknál / Fotó: Kallus György

Az ügyfelek ezen időszakban leállást tapasztalhat többek között a bank elektronikus csatornáinak elérésében, az átutalási megbízások teljesítésében, a készpénzfelvételben, valamint a befektetési szolgáltatások elérésében, és fennakadások lehetnek a bankkártyahasználatban is. Az MBH bankfiókjai 2026. január 05-én normál üzletmenet szerint nyitnak ki.

A hitelező a bankszünnapok teljes ideje alatt biztosítja a hitelkártya használatot, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást (POS, VPOS), valamint a SZÉP kártya használatot.

A bank ügyfelei betéti kártyáikat a bankszünnapok alatt a 2025. december 31-e 22:00 órai utolsó ismert online egyenlege erejéig tudják használni 2026. január 04-e 20:00-ig.

A bank azt kéri az ügyfelektől, hogy tranzakcióikat és egyéb banki ügyeiket időzítsék a bankszünnapokat megelőző időszakra. Javasolják továbbá, hogy ellenőrizzék számlaegyenlegüket, és gondoskodjanak róla, hogy elegendő fedezet áll rendelkezésre, valamint, hogy vizsgálják felül a bankkártyás tranzakciós limitjeiket.

Leállás jön az útdíjfizetési rendszerben is

Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni, 2025 utolsó és 2026 első óráiban a NÚSZ közleménye alapján.

Az útdíjat és az e-matricát érdemes ezért előre megvásárolni.