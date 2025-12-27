Deviza
EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,84 +0,13% PLN/HUF91,81 +0,03% RON/HUF76,04 +0,08% CZK/HUF15,96 0% EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF443,66 0% CHF/HUF416,84 +0,13% PLN/HUF91,81 +0,03% RON/HUF76,04 +0,08% CZK/HUF15,96 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hegyi zsolt
máv
drégelypalánk
bz motorkocsi
felújítás

Jó hírt közölt a MÁV vezérigazgatója: újra járnak a vonatok január 3-tól, ahol októberben kisiklott egy Bz motorkocsi

A hátrányból előnyt kovácsolunk a 75-ös vasútvonalon, ahol októberben, az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy Bz motorkocsi – közölte a MÁV, hozzátéve, január 3-tól Vác és Diósjenő között újraindulhat a vonatforgalom.
Járdi Roland
2025.12.27, 15:14
Frissítve: 2025.12.27, 15:53

Január 3-án szombattól, Vác és Diósjenő között már nem kell MÁV-buszokat igénybe venni, visszatér a korábban megszokott alapmenetrend szerinti forgalom, ám pontosabb és megbízhatóbb menetrenddel háláljuk meg a türelmüket – közölte a vasúttársaság.

MÁV
Jó hírt közölt a MÁV vezérigazgatója: újra járnak a vonatok január 3-tól, ahol októberben kisiklott egy Bz motorkocsi / Fotó: Wikipedia

MÁV: zajlik a tesztüzem Vác és Diósjenő között

A Vác–Diósjenő közti szakaszon a munkálatok jelentős részével már karácsony előtt végeztek a szakemberek, ezt követően pedig mérővonattal ellenőrizték a pályát és a biztosítóberendezést is. 

Jelenleg egy néhány napos tesztüzem zajlik péntekig, ekkor több kocsiból álló Bz motorkocsival – utasok nélkül – teszteljük az elkészült szakaszt, így meggyőződve arról, hogy az engedélyezett pályasebességgel minden tekintetben biztonságos és megbízható a felújított vonal

– olvasható a MÁV közleményében. Ugyanakkor a vasútvonal felújítása tovább folytatódik, a Diósjenő és Balassagyarmat közötti szakasz emelt szintű karbantartásával – ez egészen február elejéig tart majd. A közel egy hónap alatt Drégelypalánk- és Nagyoroszi-állomások teljes vágányhálózatát is rendbe teszik.

Teljes felújításról döntött a MÁV vezetősége

A felújításra azért volt szükség, mert a 75-ös vasútvonalon októberben, az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy Bz motorkocsi. A balesetben érintett helyszín pontszerű kijavítása helyett a Vác és Szokolya közötti szakasz teljes felújításáról döntött a MÁV vezetősége.

A szeptemberi, Vác–Balassagyarmat-vonalon történt siklás után eldöntöttem: a mellékvonalat hárommilliárd forintos beruházással megújítjuk. Nem hiszek a tüneti kezelésben – ezért a problémák valódi okait tártuk fel és kezeltük

– írta Hegyi Zsolt a Facebook-oldalán. 

Hárommilliárdból újul meg a vasútvonal

A MÁV azt is közölte, hogy a Magyarkútnál történt vonatkisiklás hatására a korábban a vonalszakaszra tervezettnél sokkal több és összetettebb munkát végeznek el a Vác–Balassagyarmat-vonalon, ráadásul szinte a pálya teljes hosszán. Összeállítottak egy több mint hárommilliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között „pincétől a padlásig” felújítják a vonalat, míg Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek nem pusztán szükségesek, de tartós és érdemi minőségi javulást is hozhatnak.

A munkálatok egy részét már korábban is tervezték, de a baleset miatt hoztuk előbbre. A beavatkozások jelentős része olyan többlettartalom, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 75-ös számú vasútvonal újra a népszerűségéhez méltó állapotba kerüljön, méghozzá tartósan. A felújítási ütemek idején, azokhoz igazodva eltérő szakaszokon szállítják pótlóbuszok az utasokat.

„2026. január 3-tól már egy szakaszon jobb és gyorsabb vasúti pályán várjuk vissza utasainkat a 75-ös vasútvonalra, ahol a menetidő rövidebb, az utazás pedig a szó szoros és átvitt értelmében is zökkenőmentesebb lesz, mint a közelmúltban” – írták a közleményben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu