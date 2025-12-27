Igazán tágra nyílik a kormány bukszája 2026-ban: pénzesőre készülhetnek a családok, mutatjuk a részleteket

Egyre jobb helyzetbe kerülnek a családok, ugyanis a kormány folytatja adócsökkentési programját, illetve a támogatások is emelkednek. Emellett folytatódik a nyugdíjemelés: belekezdenek a 14. havi nyugellátás felépítésébe is. De nő a minimálbér, és a garantált bérminimum, ahogy a közszférában is fizetésemelésre számíthatnak. Így van rá esély, hogy jövőre az átlagos nettó bér elérje a félmillió forintot.

Folytatódik a családbarát Magyarország építése: egyre több anya számíthat szja-mentességre, emelkedik a családtámogatás / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Fókuszban az anyák

Néhány nap múlva, január elsejétől újabb lépéssel immár megduplázzák a családi adókedvezményt. Érdemes felidézni, hogy még a 2024-ben bejelentett intézkedéssorozat szerint 2025. július 1-jével az egy gyermeket nevelők havi adókedvezménye 10-ről 15 ezer forintra, a kétgyermekeseknek 40-ről 60 ezer forintra, a háromgyermekeseknél pedig 99 ezer forintról 148,5 ezer forintra emelkedik.

2026. január 1-jével már a duplázott mértékek lesznek érvényesek. Sorrendben a havi adókedvezmény összege 20 ezerre, 80 ezerre, illetve 198 ezer forintra emelkedik.

Mindez tehát azt jelenti, hogy

csak a családi adókedvezménynek köszönhetően jövő januárjától az egygyermekesek esetében 10 ezerrel, a kétgyermekeseknél 40 ezerrel, a háromgyermekeseknél pedig 99 ezer forinttal nő a havi elkölthető jövedelem.

Ezzel azonban koránt sincs vége a családtámogatási rendszer megemelésének.

Orbán Viktor miniszterelnök korábbi évértékelőjében bejelentette, hogy a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a két és három gyermeket nevelő anyák életük végig szja-mentesek lesznek. A háromgyerekes anyáknál ez egy lépcsőben következik be 2025 októberétől, a kétgyermekeseknél négy lépcsőben 2026 januárjától.

Az utóbbiak esetében ebben a formában valósul meg:

2026. január 1-jétől a 40 év alatti anyák számára válik elérhetővé az adómentesség,

2027. január 1-jétől a 40 és 50 év közötti anyák is jogosulttá válnak,

2028. január 1-jétől az 50 és 60 év közötti anyák is igénybe vehetik,

2029. január 1-jétől a 60 év feletti anyák is mentesülnek az szja fizetése alól.



Jövő évtől félmillió édesanya lehet szja-mentes, 2029-től pedig egymillió.

Ez akkora kör, amely a költségvetésben is nyomot fog hagyni, a kétgyermekes édesanyákat érintő szja-mentessége ugyanis 600-700 milliárd forintos kiadást jelenthet a büdzsének. Másik oldalról viszont ennyi marad majd a magyar családoknál, azaz ez az összeg növeli az életszínvonalat, a létbiztonságot, így ennek az összegnek egy részével bizonyosan nő a fogyasztás is. Ami a jövőre eső rész ebből, az 270 milliárd forint a két-három gyermekes anyák adómentessége nyomán, a családi adókedvezmény megduplázása még ennél is többet, 290 milliárdot hagy a gyermeket nevelőknél.