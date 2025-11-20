Deviza
Másfél milliárdot oszt szét kisvállalkozók között a kormány – ezt kell tudni a most induló programról

Az érdeklődők már jelentkezhetnek a SEED Alapítvány Országos Vállalkozói Mentorprogramjára. Az 1,5 milliárd forintos keretből a kisvállalkozókat támogatja a kormány.
VG
2025.11.20., 10:09
Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Személyes támogatással, valódi tapasztalattal, bizonyított eredményekkel folytatódik a kormány és az Európai Unió társfinanszírozásával, 1,5 milliárd forintos keretből megvalósuló SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány új, Országos Vállalkozói Mentorprogramja. A résztvevők számára térítésmentes program 2025 és 2027 között 400 hazai vállalkozó személyre szabott fejlesztését és mentori támogatását célozza, kiemelt figyelemmel négy vállalkozói célcsoportra: női vállalkozók, fiatal vállalkozók, társadalmi vállalkozások, valamint generációváltás előtt álló családi cégek.

Two,Farmers,Making,Agreement,With,Handshake,In,Green,Wheat,Field. kkv vállalkozó, kisvállalkozás
A kisvállalkozók támogatása az új program célja / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A program megvalósítását, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szakmai támogatása mellett, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány végzi, amely több mint 30 éve dolgozik a mikro- és kisvállalkozások fejlesztéséért. A program olyan közösségalapú mentorálási modellt kínál, amely nemcsak a vállalkozások működésére, hanem a vállalkozók személyes fejlődésére, döntéseire és életminőségére is hatással van. A mentorok gyakorlati példákra, valós vállalkozói tapasztalatra építve támogatják a résztvevőket abban, hogy gyorsabban, tudatosabban és stabilabban léphessenek szintet. A mentorálási folyamat során képzést és tanácsadást is igénybe vehetnek a vállalkozók.

Ezt kell tudni a kisvállalkozókat támogató mentorprogramról

A program különlegessége:

  • Valós piaci tapasztalatra épül – nem elméleti, hanem gyakorlati tudás;
  • Közösséget épít – a kapcsolati háló a program után is működik;
  • Széles társadalmi csoportokat ér el, fókuszban a hátrányos helyzetű vállalkozókkal;
  • Minőségbiztosított, dokumentált módszertanon alapul;
  • 15 év hazai mentorálási tapasztalata áll mögötte.

A projekt nyitórendezvényén Hunyadi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy a vállalkozások fejlődését sokféle eszközzel lehet támogatni, de kevés olyan program létezik, amely valóban közel kerül a vállalkozók döntéseihez, dilemmáihoz, és ott ad segítséget, ahol a legtöbb kihívás jelentkezik: a mindennapi valós helyzetekben. A mentorálás nem egy hagyományos támogatási forma, itt a lényeg a személyesség, az egyéni figyelem és a tapasztalat átadása.

„A SEED korábbi mentorprogramja 200 vállalkozót ért el, és bizonyította, hogy a mentorált vállalkozásoknál kimutathatóan magasabb a fennmaradási és növekedési arány. A program célja, hogy a mentoráltak számára ne csak szakmai, hanem személyes támogatást is nyújtson, elősegítve a tudatos és fenntartható vállalkozói fejlődést” – hangsúlyozta Hunyadi László. 

A szaktárca felhívta a figyelmet, hogy az érdeklődő vállalkozók a https://seed.hu/szintlepes/ weboldalon jelentkezhetnek a mentorprogramra.

