Másfél milliárdot oszt szét kisvállalkozók között a kormány – ezt kell tudni a most induló programról

Személyes támogatással, valódi tapasztalattal, bizonyított eredményekkel folytatódik a kormány és az Európai Unió társfinanszírozásával, 1,5 milliárd forintos keretből megvalósuló SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány új, Országos Vállalkozói Mentorprogramja. A résztvevők számára térítésmentes program 2025 és 2027 között 400 hazai vállalkozó személyre szabott fejlesztését és mentori támogatását célozza, kiemelt figyelemmel négy vállalkozói célcsoportra: női vállalkozók, fiatal vállalkozók, társadalmi vállalkozások, valamint generációváltás előtt álló családi cégek.

A kisvállalkozók támogatása az új program célja / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A program megvalósítását, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szakmai támogatása mellett, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány végzi, amely több mint 30 éve dolgozik a mikro- és kisvállalkozások fejlesztéséért. A program olyan közösségalapú mentorálási modellt kínál, amely nemcsak a vállalkozások működésére, hanem a vállalkozók személyes fejlődésére, döntéseire és életminőségére is hatással van. A mentorok gyakorlati példákra, valós vállalkozói tapasztalatra építve támogatják a résztvevőket abban, hogy gyorsabban, tudatosabban és stabilabban léphessenek szintet. A mentorálási folyamat során képzést és tanácsadást is igénybe vehetnek a vállalkozók.

Ezt kell tudni a kisvállalkozókat támogató mentorprogramról

A program különlegessége:

Valós piaci tapasztalatra épül – nem elméleti, hanem gyakorlati tudás;

Közösséget épít – a kapcsolati háló a program után is működik;

Széles társadalmi csoportokat ér el, fókuszban a hátrányos helyzetű vállalkozókkal;

Minőségbiztosított, dokumentált módszertanon alapul;

15 év hazai mentorálási tapasztalata áll mögötte.

A projekt nyitórendezvényén Hunyadi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy a vállalkozások fejlődését sokféle eszközzel lehet támogatni, de kevés olyan program létezik, amely valóban közel kerül a vállalkozók döntéseihez, dilemmáihoz, és ott ad segítséget, ahol a legtöbb kihívás jelentkezik: a mindennapi valós helyzetekben. A mentorálás nem egy hagyományos támogatási forma, itt a lényeg a személyesség, az egyéni figyelem és a tapasztalat átadása.