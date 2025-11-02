Ezért megy valójában Orbán Viktor Trumphoz: Amerika rányithatja a pénzcsapot Magyarországra, végleg eldől az orosz olaj sorsa – történelmi megállapodás jöhet létre

Gazdasági, hadiipari, energetikai kérdésekről is tárgyal Orbán Viktor és Donald Trump – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közelgő washingtoni találkozójáról szólva.

Washingtoni csúcstalálkozó: ezért megy valójában Orbán Viktor Trumphoz / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a magyar miniszterelnök a következő pénteken, november 7-én érkezik a Fehér Házba. Népes magyar delegáció kíséri, egyelőre úgy tűnik, hogy a kormány több csúcsminisztere is részt vesz a történelmi tárgyalássorozaton.

Orbán Viktor már közel fél évvel ezelőtt jelezte, hogy az amerikai–magyar csúcstalálkozóra még 2025-ben sor fog kerülni. Ez válik most tehát valóra napokon belül.

Washingtoni csúcstalálkozó: erről fog tárgyalni Trump és Orbán Viktor

Orbán Balázs a közrádióban bejelentette, hogy

az orosz-ukrán háború ügye,

illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül,

így az orosz energiahordozók felhasználásának

kérdése is ott lesz az asztalon.

Kifejtette, hogy az Amerikai Egyesült Államok semleges külső szereplőként jár el az orosz-ukrán konfliktusban, és azon dolgozik, hogy azt le tudják zárni. Az amerikaiak "egy nagyon bonyolult és összetett diplomáciai manőversort hajtanak végre", amelynek egyik lehetséges eleme a Budapestre tervezett békecsúcs, és az is, hogy mindkét harcoló félre nyomást gyakorolnak.

Az orosz energia felhasználása számunkra nem egy ideológiai kérdés, hanem egy realitás, mert Magyarországnak nincs tengeri kijárata, a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő. Az amerikaiak pontosan ismerik a magyar helyzetet,

ezért kiváló az időzítés, hogy november 7-én a két ország vezetője közvetlenül Washingtonban ezt meg tudja beszélni

– jegyezte meg a politikai igazgató.

Orbán Balázs szerint abban reménykedünk, hogy "egy nagyon sikeres tárgyalássorozatot tudunk lezárni, és gazdasági, hadiipari, egyéb technológia és energiaügyi együttműködések területén is jó hírekről tudunk beszámolni".