Óriási a tét: most dől el egyszer és mindenkorra, kap-e mentességet Amerikától Magyarország az orosz olajra – megszólalt Trump, videón, mit mondott Orbán Viktorról
A magyar-amerikai kapcsolatok november 7-én Washingtonban érik el új mérföldkövüket, amikor Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump elnökkel fog tárgyalni. A találkozó középpontjában a béke és a gazdasági együttműködés áll, de a szankciók és az energia kérdései is kulcsfontosságúak lesznek.
Orbán Viktor bejelentette, hogy november 7-én Washingtonba utazik, ahol egy nagy delegációval – több miniszter, gazdasági vezetők, fontos állami szervek vezetői és a nemzetbiztonsági főtanácsadó – tárgyal majd Trumppal és az amerikai kormány tagjaival.
A találkozón a teljes áttekintése, ráncfelvarrása történik majd az amerikai-magyar kapcsolatoknak
– mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
A csúcstalálkozónak számtalan fontos témája lesz, de kétségtelen, hogy a béke kérdése kiemelt helyen szerepel a napirenden. Hazánk és az Egyesült Államok együttműködéséről – amelyről hónapok óta folynak a tárgyalások – szintén szó lesz, és Orbán Viktor abban bízik, hogy egy nagy gazdasági csomagot is „tető alá” tudnak majd hozni.
A miniszterelnök kiemelte, hogy miközben a világ számos pontjáról az amerikai cégek visszahívják befektetéseiket, Magyarországra éppen ellenkezőleg, sorra érkeznek az új amerikai beruházások.
Ezeket nem a szél fújja be, hanem megegyezés alapján jönnek ide, és a mostani gazdasági együttműködési csomagban is vannak kéréseink és javaslataink újabb amerikai befektetésekre, amelyek Magyarországra jönnének
– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a novemberi tárgyaláson újabb befektetések ösztönzéséről is szó lesz.
Orbán Viktor: végre lezárhatjuk az olajvitát
Az energia kérdése kritikus: a miniszterelnök szerint a hosszú távú beruházásokhoz a befektetőknek látnia kell az energiaárak alakulását. „Meg kell győznöm az amerikaiakat arról, hogy Magyarország egy bezárt ország, nincs tengerünk, ezért mi ki vagyunk szolgáltatva azoknak a szállítási útvonalaknak, amelyeken keresztül érkezhet energia Magyarországra, és ezek leginkább csővezetékek – fogalmazott.
Hozzátette, hogy bár a németek a tengerpartjuk miatt könnyebben tudnak reagálni a szankciókra, mégis féléves halasztást kértek. Magyarországot pedig még szigorúbban érinti az orosz energia korlátozása, miután csak csővezeték áll a rendelkezésére az energiaszükséglet kielégítésére.
A tét tehát óriási. Donald Trump most frissen az elnöki repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre megerősítette: Orbán Viktor az Egyesült Államoktól mentesítést kért az orosz olajra vonatkozó szankciók alól, s bár a magyar miniszterelnök „jó barátja" az Egyesült Államok egyelőre nem adott még engedélyt. A remények szerint ez az ügy megoldódik Washingtonban.
Orbán Balázs politikai igazgató korábban cáfolta a baloldali sajtóban megjelent álhíreket, amelyek szerint a miniszterelnök „Trumpot hibáztatná” az orosz olajra vonatkozó szankciók miatt. A valóság ezzel szemben az, hogy Orbán a magyar gazdaság stabilitását szem előtt tartva készül Washingtonba a tárgyalásra.
