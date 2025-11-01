Deviza
Óriási a tét: most dől el egyszer és mindenkorra, kap-e mentességet Amerikától Magyarország az orosz olajra – megszólalt Trump, videón, mit mondott Orbán Viktorról

Kevesebb, mint egy hét múlva magyar szempontból történelmi fontosságú tárgyalást folytat egymással Donald Trump és a magyar miniszterelnök. Ennek fókuszában a béke és az energia biztosítása áll, miközben az amerikai befektetések bővítését is kiemelt napirendi pontnak nevezte Orbán Viktor. Az amerikai-magyar megállapodás sarokpontja, hogy a tengeri kapcsolattal nem rendelkező Magyarország kap-e mentességet az orosz olajra kivetett brutális amerikai szankciók alól.
VG
2025.11.01, 05:59

A magyar-amerikai kapcsolatok november 7-én Washingtonban érik el új mérföldkövüket, amikor Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump elnökkel fog tárgyalni. A találkozó középpontjában a béke és a gazdasági együttműködés áll, de a szankciók és az energia kérdései is kulcsfontosságúak lesznek.

Orbán Viktor DOnald Trump
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának fókuszában a béke és az energia biztosítása áll, miközben az amerikai befektetések bővítése is kiemelt napirendi pont / Fotó: AFP

Orbán Viktor bejelentette, hogy november 7-én Washingtonba utazik, ahol egy nagy delegációval – több miniszter, gazdasági vezetők, fontos állami szervek vezetői és a nemzetbiztonsági főtanácsadó – tárgyal majd Trumppal és az amerikai kormány tagjaival.

A találkozón a teljes áttekintése, ráncfelvarrása történik majd az amerikai-magyar kapcsolatoknak

– mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A csúcstalálkozónak számtalan fontos témája lesz, de kétségtelen, hogy a béke kérdése kiemelt helyen szerepel a napirenden. Hazánk és az Egyesült Államok együttműködéséről – amelyről hónapok óta folynak a tárgyalások – szintén szó lesz, és Orbán Viktor abban bízik, hogy egy nagy gazdasági csomagot is „tető alá” tudnak majd hozni.

A miniszterelnök kiemelte, hogy miközben a világ számos pontjáról az amerikai cégek visszahívják befektetéseiket, Magyarországra éppen ellenkezőleg, sorra érkeznek az új amerikai beruházások.

Ezeket nem a szél fújja be, hanem megegyezés alapján jönnek ide, és a mostani gazdasági együttműködési csomagban is vannak kéréseink és javaslataink újabb amerikai befektetésekre, amelyek Magyarországra jönnének 

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a novemberi tárgyaláson újabb befektetések ösztönzéséről is szó lesz.

Orbán Viktor: végre lezárhatjuk az olajvitát

Az energia kérdése kritikus: a miniszterelnök szerint a hosszú távú beruházásokhoz a befektetőknek látnia kell az energiaárak alakulását. „Meg kell győznöm az amerikaiakat arról, hogy Magyarország egy bezárt ország, nincs tengerünk, ezért mi ki vagyunk szolgáltatva azoknak a szállítási útvonalaknak, amelyeken keresztül érkezhet energia Magyarországra, és ezek leginkább csővezetékek – fogalmazott.

Hozzátette, hogy bár a németek a tengerpartjuk miatt könnyebben tudnak reagálni a szankciókra, mégis féléves halasztást kértek. Magyarországot pedig még szigorúbban érinti az orosz energia korlátozása, miután csak csővezeték áll a rendelkezésére az energiaszükséglet kielégítésére.

A tét tehát óriási. Donald Trump most frissen az elnöki repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre megerősítette: Orbán Viktor az Egyesült Államoktól mentesítést kért az orosz olajra vonatkozó szankciók alól, s bár a magyar miniszterelnök „jó barátja" az Egyesült Államok egyelőre nem adott még engedélyt. A remények szerint ez az ügy megoldódik Washingtonban.

 

Orbán Balázs politikai igazgató korábban cáfolta a baloldali sajtóban megjelent álhíreket, amelyek szerint a miniszterelnök „Trumpot hibáztatná” az orosz olajra vonatkozó szankciók miatt. A valóság ezzel szemben az, hogy Orbán a magyar gazdaság stabilitását szem előtt tartva készül Washingtonba a tárgyalásra.

Aranykor indul novemberben: Orbán Viktor történelmi megállapodásokat ír alá a Fehér Házban – a békecsúcsot is nyélbe ütnék

Még soha nem volt ilyen erős a magyar–amerikai szövetség, gazdasági és politikai szinten egyaránt. November 7-én a Fehér Házban találkozik Orbán Viktor és Donald Trump, a megbeszélésen stratégiai megállapodások és a budapesti békecsúcs előkészítése is napirenden lesz.

 

 

