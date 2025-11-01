Óriási a tét: most dől el egyszer és mindenkorra, kap-e mentességet Amerikától Magyarország az orosz olajra – megszólalt Trump, videón, mit mondott Orbán Viktorról

A magyar-amerikai kapcsolatok november 7-én Washingtonban érik el új mérföldkövüket, amikor Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump elnökkel fog tárgyalni. A találkozó középpontjában a béke és a gazdasági együttműködés áll, de a szankciók és az energia kérdései is kulcsfontosságúak lesznek.

Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának fókuszában a béke és az energia biztosítása áll, miközben az amerikai befektetések bővítése is kiemelt napirendi pont / Fotó: AFP

Orbán Viktor bejelentette, hogy november 7-én Washingtonba utazik, ahol egy nagy delegációval – több miniszter, gazdasági vezetők, fontos állami szervek vezetői és a nemzetbiztonsági főtanácsadó – tárgyal majd Trumppal és az amerikai kormány tagjaival.

A találkozón a teljes áttekintése, ráncfelvarrása történik majd az amerikai-magyar kapcsolatoknak

– mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A csúcstalálkozónak számtalan fontos témája lesz, de kétségtelen, hogy a béke kérdése kiemelt helyen szerepel a napirenden. Hazánk és az Egyesült Államok együttműködéséről – amelyről hónapok óta folynak a tárgyalások – szintén szó lesz, és Orbán Viktor abban bízik, hogy egy nagy gazdasági csomagot is „tető alá” tudnak majd hozni.

A miniszterelnök kiemelte, hogy miközben a világ számos pontjáról az amerikai cégek visszahívják befektetéseiket, Magyarországra éppen ellenkezőleg, sorra érkeznek az új amerikai beruházások.

Ezeket nem a szél fújja be, hanem megegyezés alapján jönnek ide, és a mostani gazdasági együttműködési csomagban is vannak kéréseink és javaslataink újabb amerikai befektetésekre, amelyek Magyarországra jönnének

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a novemberi tárgyaláson újabb befektetések ösztönzéséről is szó lesz.

Orbán Viktor: végre lezárhatjuk az olajvitát

Az energia kérdése kritikus: a miniszterelnök szerint a hosszú távú beruházásokhoz a befektetőknek látnia kell az energiaárak alakulását. „Meg kell győznöm az amerikaiakat arról, hogy Magyarország egy bezárt ország, nincs tengerünk, ezért mi ki vagyunk szolgáltatva azoknak a szállítási útvonalaknak, amelyeken keresztül érkezhet energia Magyarországra, és ezek leginkább csővezetékek – fogalmazott.