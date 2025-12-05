Orbán Viktor tényleg kihúzza a pácból Karácsony Gergelyt: így fizeti ki a kormány a budapesti dolgozók bérét – bejelentették a részleteket

„A kormány állja a szavát, és kész segíteni Budapestnek. A kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, amely azt a célt szolgálja, hogy Budapest fizetésképtelensége esetén is valamennyi fővárosi dolgozó hozzájusson a fizetéséhez” – fogalmazott Gulyás Gergely a Facebookon.

Orbán Viktor korábban közölte, ha kell, a kormány segít a fővárosnak / Fotó: Kocsis Zoltán

A miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint

a javaslat nem ruház át fővárosi feladatot,

hatáskört nem von el,

de biztosítja a budapesti közszolgáltatások – köztük a tömegközlekedés – zavartalan működését.

„A budapesti segélyhiteltörvény újabb bizonyítéka annak, hogy a nemzet fővárosának zavartalan működése felette kell álljon a politikai csatározásoknak” – írta a miniszter.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy a városvezetés döntéseinek és kormánnyal folytatott vitáinak a budapestiek nem lehetnek a kárvallottjai.

Karácsony Gergely erre reagálva azt írta, hogy „újabb bizonyíték arra, hogy a kormánynak egy szavát sem lehet elhinni”.

A főpolgármester szerint, miután törvénytelenül elvették, majd nem fizették ki Budapest jogszabályban rögzített pénzét, „arról kezdtek el hadoválni, hogy majd ehelyett inkább kifizetik a fővárosi dolgozók bérét”.

„Ezt kormányhatározatba is foglalták, sőt névre szóló levélben erről az összes fővárosi intézményvezetőt tájékoztatták” – írta Karácsony.

A politikus megfogalmazása szerint most valami új törvényről írnak Facebook-posztot, ami szerinte valamiféle hitelt adna csak a fővárosnak. Hozzátette, hogy ne új törvényt hozzanak, hanem tartsák be a meglévő jogszabályokat.

Csőd szélén a főváros

Gulyás Gergely korábban úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely főpolgármester „a hatévi városvezetés után beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nemcsak csődközeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is”.

Hozzátette, Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább.

Orbán Viktor az ATV-ben azt mondta, hogy az a kifogás, hogy a kormány nem ad pénzt a fővárosnak, silány érvelés. „Tessék jól kormányozni, rengeteg vagyona van a fővárosnak, tessék rendesen működtetni.”

Ha nem tudják megoldani, akkor a kormány segíteni fog

– hangsúlyozta.