Béremelés 2026: megvan, mennyivel növelik a fizetéseket a cégek és az állam – aki nem kap ennyit, válthat

Valamennyivel kedvezőbb helyzetben vannak a fővárosi gazdasági társaságok munkavállalói, akik számára a viszonyítási alap egy 5 százalékos reálbér-növekedést takar. Mivel az infláció 3,6 százalék lehet, így összességében 8,6 százalékkal nőhet a bérük 2026-ban. Illetve van egy 0,6 százalékos kiegészítő emelés, ugyanis ha az infláció mértéke eltér a prognózistól, akkor a 2027-es bértárgyalások során figyelembe kell venni az eltérés mértékét. Persze mindez függ a gazdasági helyzettől és attól, hogy a főváros milyen anyagi helyzetben van, a helyi szervezeteknek február 15-ig kell döntést hozniuk.

A közszféra fizetésemelései húzhatják fel a bérdinamikát 2026-ban is

Bár a piaci szférában 2026-ban várhatóan nem éri el a bérdinamika a 10 százalékot, a nemzetgazdasági átlagkereset esetében nagyobb esély van rá. Jövőre ugyanis folytatódnak a közszférában az idén vagy a korábbi években elindult béremelések:

a vízügyi dolgozók keresete 15 százalékkal,

a kormányhivatalokban dolgozóké szintén 15 százalékkal,

a szociális és kulturális szférában 10–20 százalék között emelkedik,

de a bírák és az igazságügyi dolgozók bérrendezése is folytatódik.

Ami igazán megdobja majd a kereseteket, az a fegyverpénz, ami 2022-ben februárjában 30 százalékos bérrobbanást eredményezett. Ehhez jön még hozzá majd a családi adókedvezmény megduplázása és az anyák adómentessége, ami a nettó kereseteket húzza majd fel. Mindent egybevetve tehát az átlagkeresetek bőven 10 százalék fölött emelkedhetnek, még ha a piaci szférában ennél kisebb emeléseket látunk is majd.

Lazult a magyar munkaerőpiac, sok helyen eltűnt a munkaerőhiány

Mészáros Melinda arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra is a kivárás a jellemző a hazai munkaerőpiacon, tömeges elbocsátások nincsenek, de a megüresedett helyeket nem töltik fel. A kritikus időszakokra jellemző módon pedig a kölcsönzött munkavállalók számát csökkentik első körben.

Mészáros Melinda szerint a lemorzsolódás és a fluktuáció együttesen hozzák magukkal, hogy csökken a tényleges foglalkoztatotti létszám, de csoportos létszámleépítésekre nem kerül sor.

Ugyanakkor a munkaerőhiány a munkaerőpiac lazulás miatt kevésbé jellemző, a Liga vezetője példaként emelte ki, hogy a turizmus területén, ahol korábban nagy volt a vendégmunkások aránya, most azt látni, hogy nagyon jelentős változás állt be, ott is lecsökkent a kölcsönzött munkavállalók aránya. Szerinte nem ritka, hogy diplomások jelentkeznek az egyes munkakörökre, akár takarítói pozícióba is.

Félmillió forint fölött lehet jövőre a nettó átlagbér

Bár nem könnyű megbecsülni a várható bérdinamikát, mivel év közben folyamatosan változik, a minimálbér-megállapodás még támpontot ad, hogy megbecsüljük, hogy jövőre hogy alakulhat a magyar átlagkereset. A magyar bérskálát továbbra is erősen befolyásolja a mindenkori bérmegállapodás:

idén év elején a minimálbér 9,

a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedett.

Ez egyaránt közrejátszott abban, hogy az év első kilenc hónapjában a bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal növekedett. A legutolsó adatok szerint szeptemberben a bruttó átlagkereset 687 ezer forint volt, ami alacsonyabb a korábbi hónapok átlagánál, ám ebben semmi meglepő nincs, az ősszel ugyanis rendre lassul a bérkiáramlás. Az egész éves átlagkeresetet az év utolsó két hónapjában megszokott béren kívüli juttatások szokták felhúzni, így várhatóan a nemzetgazdasági átlagkereset idén 700 ezer forint környékén lehet.

Ezt alapul véve egy 7-8 százalékos átlagos emelkedéssel jövőre a bruttó átlagkereset márciusra felkúszhat 749–756 ezer forintra is.

Ebben az esetben az országos nettó átlagkereset 500 ezer fölé emelkedne.