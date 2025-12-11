Mutatjuk a 2025-ös esztendő leglátogatottabb városait – szó szerint ellepték a turisták a településeket

Még a geopolitikai bizonytalanságok közepette is töretlenül szárnyalt idén a turizmus. Jól mutatja ezt az is, hogy az Euromonitor adatai szerint a világ száz legjobb városába érkező turisták száma 2025-ben, a tavalyi évhez képest 8 százalékkal, 702 millióra emelkedett.

Bangkok, Thaiföld – A városba 2025-ben csak úgy özönlöttek a turisták. Fotó: Dukas / Universal Images Group Editorial

Az ázsiai–csendes-óceáni térség töretlenül vezet a beutazó turisták számában

Párizs már ötödik éve a világ legvonzóbb városa, amit turisztikai infrastruktúrája, kulturális nevezetességei és olyan nagy horderejű eseményei is támogatnak, mint a PSG Bajnokok Ligája-győzelem. Ugyanakkor, hiába lett Párizs – az Euromonitor statisztikái szerint – idén is a turisták legnagyobb kedvence, az ide utazók számát tekintve csak a kilencedik helyet érte el a leglátogatottabb városok listáján. Nem úgy, mint Bangkok, amely, annak ellenére, hogy a legjobb városok rangsorának az első tíz helyezettjébe sem került be, mégis a legtöbb turistát vonzotta 2025-ben.

A thai főváros, amely híres éjszakai életéről, utcai ételeiről és virágzó szállodaiparáról, szó szerint tömegével vonzza a világ minden tájáról érkező utazókat. Az olyan látványosságok, mint a Charoen Nakhon út, amelyet idén a világ egyik legmenőbb utcájának választottak, és a „Fehér Lótusz-effektus”, pedig csak tovább növelték Bangkok nemzetközi vonzerejét.

A látogatók számát tekintve a történelmi városok is jól teljesítettek, ám közülük többen mára már átalakították a turisztikai stratégiáikat, és a beutazók mennyisége helyett inkább a hosszabb tartózkodásra, a magasabb költekezésre és a helyi kultúrával való felelősségteljesebb együttműködésre fókuszálnak. Sőt, a manapság egyre növekvő biztonsági aggodalmak és a túlturizmus számos országot, köztük az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat, az EU-t és Japánt is arra késztették, hogy felülvizsgálják a belépési díjakat, és felgyorsítsák az elektronikus vízumrendszerek bevezetését.

