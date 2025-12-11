Az IMF-től kér segítséget a trópusi nyaralóparadicsom, nagy bajba kerültek, miután Ditwah lesújtott

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa várhatóan ebben a hónapban ülésezik, hogy döntsön egy gyorsfinanszírozási eszközről (RFI) Srí Lanka számára, amely segítséget nyújtana a Ditwah ciklon pusztítása által okozott károk helyreállításához – adta hírül az Origo. Az igazgatótanács prioritásként kezeli Srí Lanka erre irányuló kérelmét – közölte a szervezet szóvivője, hozzátéve, hogy az ülés pontos időpontját a későbbiekben fogják bejelenteni.

Srí Lanka segítséget kért az IMF-től a Ditwah ciklon pusztítása által okozott károk helyreállításához / Fotó: NurPhoto via AFP

Srí Lanka újabb támogatást kért az IMF-től

Az indiai-óceáni szigetország december 15-én körülbelül 347 millió dolláros részletet kaphat az IMF-től, miután megállapodásra jutottak egy 3 milliárd dolláros hitelprogramról.

Az IMF december 5-én emellett azt közölte, hogy Srí Lanka közel 200 millió dollárt kért gyorsfinanszírozási eszköz keretében, miután a ciklon az ország elmúlt 20 évének legsúlyosabb pusztítását okozta, és több mint 630 emberéletet követelt.

A Bloomberg úgy tudja, egy IMF-küldöttség várhatóan 2026 elején látogat Srí Lankára, hogy értékeljék a közelmúltbeli gazdasági fejleményeket, és felülvizsgálják a hitelmegállapodási programcélokat a ciklon által okozott gazdasági károk figyelembevételével.

Mint ismeretes, a 22 millió lakosú szigetország 2022 májusában jelentett fizetésképtelenséget külföldi adósságaival kapcsolatban, egy 78 millió dolláros kamatfizetési határidő lejártát követően. Miután kiderült, hogy Srí Lanka fizetésképtelen, tüntetések kezdődtek az országban.

