Hazánk mellett tette le a voksát a vagyonkezelő-óriás: több száz elit munkahely és milliárdos képzés is indul – ezzel a dobogóra is felkerülünk
Szijjártó Péter bejelentette, hogy a világ egyik legmeghatározóbb alapkezelője, a Janus Henderson Budapestre hozza új európai központját, amely 400 magas képzettséget igénylő pozíciót teremt. A vállalat 1,6 milliárd forintos képzési programot indít, amelyet a magyar kormány 620 millió forinttal támogat – ezzel Magyarország új szintre lép a globális pénzügyi szolgáltatói térképen.
A világ egyik vezető globális alapkezelője, a Janus Henderson úgy döntött, Magyarországra telepíti új európai központját
– jelentette be Szijjártó Péter a Facebookon. A döntés nemcsak stratégiai áttörés, hanem konkrét, nagy presztízsű munkahelyeket is hoz: 400 magas szintű pénzügyi és befektetési pozíció jön létre Budapesten.
A vállalat ezzel az EU területén a legnagyobb jelenlétét hozza létre Magyarországon, világszinten pedig a harmadik legnagyobb irodáját építi fel a fővárosban. Ez hatalmas elismerés a hazai munkaerőnek, hiszen a cég kifejezetten a tehetséges, jól képzett magyar fiatalokra alapozza bővülését.
Szijjártó Péter: itt képzik ki a jövő pénzügyi elitjét
A működés beindításához a Janus Henderson 1,6 milliárd forintos képzési programot indít, amelyhez a magyar kormány 620 millió forintos támogatást ad. A cél: olyan befektetési, elemzői és pénzügyi szakembereket képezni, akik a vállalat globális működését támogatják majd.
Ráadásul ez csak a kezdet. A cég tervei között szerepel, hogy Budapestre hozza
- a kockázatelemzési;
- a piaci adatelemzési;
- és az informatikai adatelemzési területeket is.
Vagyis a magyar központ fokozatosan a vállalat egyik legfontosabb stratégiai agytrösztjévé válhat.
Az üzenet egyértelmű: Budapest felkerült a világ pénzügyi térképének élvonalába, és a magyar fiatalok itthon is egyre több olyan karrierlehetőséget kapnak, amelyért korábban külföldre kellett menni.
