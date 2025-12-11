Deviza
EUR/HUF381.53 -0.31% USD/HUF325.95 -0.33% GBP/HUF436.11 -0.39% CHF/HUF408.66 -0.08% PLN/HUF90.23 -0.38% RON/HUF74.94 -0.28% CZK/HUF15.75 -0.24% EUR/HUF381.53 -0.31% USD/HUF325.95 -0.33% GBP/HUF436.11 -0.39% CHF/HUF408.66 -0.08% PLN/HUF90.23 -0.38% RON/HUF74.94 -0.28% CZK/HUF15.75 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,485.56 +0.84% MTELEKOM1,746 -1.03% MOL2,902 -0.83% OTP34,500 +2.32% RICHTER9,720 -0.26% OPUS547 +0.55% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,360 0% BUMIX10,131.56 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,400.85 +0.42% BUX109,485.56 +0.84% MTELEKOM1,746 -1.03% MOL2,902 -0.83% OTP34,500 +2.32% RICHTER9,720 -0.26% OPUS547 +0.55% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,360 0% BUMIX10,131.56 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,400.85 +0.42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
vagyonkezelő
külföldi tőkeberuházás
Budapest
Magyarország
alapkezelő
Szijjártó Péter
beruházás

Új óriásberuházás Magyarországon: a világ egyik legnagyobb vagyonkezelője érkezik – kétszer annyi pénzen ül, mint a hazai GDP

A világ egyik legnagyobb alapkezelő vállalata Budapestre hozza új, globális feladatokat ellátó központját. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a cég a magyar GDP kétszeresét kitevő vagyont kezel, így a beruházás stratégiai jelentőségű.
Németh Anita
2025.12.11, 10:41
Frissítve: 2025.12.11, 11:18

Figyelem, van egy remek hírünk: megállapodtunk a világ egyik legnagyobb alapkezelő vállalatával – a magyar GDP duplájának megfelelő pénzt kezelnek –, hogy Budapestre hozzák új, globális feladatokat ellátó központjukat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter messengeres csetcsatornáján. A tárcavezető hozzátette, hogy a beruházásról a hivatalos bejelentést kora délután teszik meg.

beruházás Usd,Dollar,Banknote,With,Usa,Flag,And,Stock,Market,Graph
Szijjártó Péter szerint a beruházás stratégiai jelentőségű / Fotó: Dilok Klaisataporn

Az üzletről korábban már Joó István is posztolt a közösségi médiában. A HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója és kormánybiztos csütörtök reggel sejtette, hogy

hosszú tárgyalások után egy globális pénzügyi vállalat közép-kelet-európai központjának választotta hazánkat.

Hozzátette, hogy még a délután egy nagyszabású beruházást jelent be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.

A vezető hétfőn arról posztolt, hogy egy nagyszabású, globális pénzügyi vállalat új, kelet-közép-európai központjáról egyeztetett. Mint írta, „ez már a sokadik tárgyalási forduló volt. Ha az utolsó nyitott kérdésekben is megállapodunk, már a héten, vagy a jövő héten megtörténhet a beruházás bejelentése. Éles verseny és sok hónapnyi tárgyalás van mögöttünk.”

Joó István akkor azt ígérte, hogy 

több száz új, a legmagasabb hozzáadott-értékű munkahely jöhet létre.

Hozzátette, hogy hazánkban már 245 üzleti szolgáltató központ működik, melyek együttesen több mint 120 000 főt foglalkoztatnak. A HIPA kiemelt célja, hogy 2030-ra meghaladja a 300-at az ilyen központok száma.

A miniszter korábban kiemelte, hogy „2025-ben a valaha volt harmadik legtöbb beruházás érkezett és érkezik Magyarországra egyetlenegy esztendő leforgása alatt. Ez egy óriási teljesítmény: negyedik háborús esztendő és a harmadik legjobb beruházási teljesítmény”.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu