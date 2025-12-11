Deviza
EUR/HUF381.53 -0.31% USD/HUF325.95 -0.33% GBP/HUF436.11 -0.39% CHF/HUF408.66 -0.08% PLN/HUF90.23 -0.38% RON/HUF74.94 -0.28% CZK/HUF15.75 -0.24% EUR/HUF381.53 -0.31% USD/HUF325.95 -0.33% GBP/HUF436.11 -0.39% CHF/HUF408.66 -0.08% PLN/HUF90.23 -0.38% RON/HUF74.94 -0.28% CZK/HUF15.75 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,485.56 +0.84% MTELEKOM1,746 -1.03% MOL2,902 -0.83% OTP34,500 +2.32% RICHTER9,720 -0.26% OPUS547 +0.55% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,360 0% BUMIX10,131.56 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,400.85 +0.42% BUX109,485.56 +0.84% MTELEKOM1,746 -1.03% MOL2,902 -0.83% OTP34,500 +2.32% RICHTER9,720 -0.26% OPUS547 +0.55% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,360 0% BUMIX10,131.56 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,400.85 +0.42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakáspiac
albérletpiac
albérletár
Otthon Start Program
otthonteremtés

Az Otthon Start az albérletpiacot is átrajzolta: az otthonteremtők javára fordul a mérleg nyelve

Novemberben is tovább csökkentek a lakbérárak Magyarországon. Az albérletárak lassuló drágulásának fő mozgatórugója az Otthon Start program, amely jelentősen csökkentette a bérlők számát. Emellett a kínálat is nőtt. Összességében a bérlők pozíciói látványosan javultak az év végére a lakáspiacon.
VG
2025.12.11, 11:29
Frissítve: 2025.12.11, 11:55

Országosan és a fővárosban 0,8-0,8 százalékkal csökkentek a lakbérek októberhez képest, így november volt a harmadik hónap, amikor mindkét piacon csökkenés tapasztalható havi összevetésben. Éves szinten azonban a bérleti díjak továbbra is emelkedést mutatnak. Országosan a bérleti díjak 6,2 százalékkal, Budapesten pedig 5,6 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban – írja az Ingatlan.com csütörtöki közleményében.

LB_20250519_albérlet_0003 otthon start
Az albérletárak lassuló drágulásának fő mozgatórugója az Otthon Start program, amely jelentősen csökkentette a bérlők számát / Fotó: Ladóczki Balázs

Az Otthon Start program indulása rengeteg bérlőt szívott ki az albérletpiacról

A KSH–Ingatlan.com lakbérindexe alapján Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője rámutatott, hogy „szeptember óta jelentős változás mutatkozik az albérletpiacon az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes hitelt biztosító Otthon Start program hatására. Az év elején az állampapír-megtakarításukat az albérletpiacra irányító befektetési célú vásárlók reménykedhettek a drágulásban, de az Otthon Start program indulása rengeteg bérlőt szívott ki az albérletpiacról. Arra, hogy már három egymást követő hónapban csökkent a lakbérindex, ritka esemény, legutóbb 2020-ban, a járvány időszakának közepén tapasztaltunk ilyet. Se előtte, se utána nem volt példa rá.”

Lassult az albérletek drágulása

Az albérletpiaci drágulás kifulladásához a kereslet és a kínálat idei változása is hozzájárult. Az ingatlanközvetítő adatai szerint

2025-ben a kiadó lakások iránti kereslet 13,8 százalékkal csökkent 2024-hez képest.

A fővárosi kerületekben 14,4 százalékos, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 16,7 százalékos visszaesés tapasztalható, míg a városokban összességében 7,9 százalékkal csökkent a kiadó lakások iránti telefonos érdeklődések száma.

Ezzel párhuzamosan nőtt a friss kínálat. 2025-ben több mint 90 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 7 százalékkal több mint 2024-ben. „Azok a bérlők, akik januárban kerestek kiadó lakást vagy házat, még csak 16,6 ezer hirdetésből válogathattak, mostanra viszont az albérletkínálat 17,7 ezret közelíti, ami szintén lassítja a drágulás tempóját.” 

A kereslet gyengülése és a kínálat bővülése együttesen javította a bérlők helyzetét az év második felében.

A szakértő szerint látványos az áremelkedés lassulása éves összevetésben is. 2025 januárjában az éves albérletdrágulás tempója a KSH–Ingatlan.com lakbérindex adatai szerint országosan és Budapesten is 9-10 százalék körül alakult, idén novemberre viszont 5-6 százalékra csökkent.

Mennyiért kínálják a kiadó lakásokat december elején?

December elején Budapesten a bérleti díjak középértéke havi 260 ezer forintot tett ki. A legnagyobb kínálattal rendelkező kerületek közül a XIII. kerületben 260 ezer, míg a XI. kerületben 270 ezer forint a mediánérték. A legdrágább városrész a II. kerület 362 ezer forinttal, a legolcsóbb pedig a XXIII. kerület, amely 180 ezer forintos medián lakbérrel kezdte az év utolsó hónapján.

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben 230 ezer, Győrben és Székesfehérváron egyaránt 200 ezer, Pécsen és Veszprémben 180-180 ezer, Szegeden 179,5 ezer, Kecskeméten 160 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer a havi bérleti díjak középértéke.

2026 nem az ingatlanbefektetők éve lesz – eddig legalábbis borúsak a kilátásaik

A mostani kilátások alapján 2026-ban kérdéses, mennyire marad vonzó a lakásbefektetés.

A lakásdrágulás üteme lassulhat, és a bérleti díjakból elérhető hozamok csökkenhetnek, ha a keresleti oldal tartósan visszafogott marad. 

Emellett az Airbnb-szabályozás esetleges szigorítása több kerületben is felmerülhet, ami jó eséllyel nem feltétlenül kedvez a rövid távú kiadásban gondolkodó befektetőknek. 

A befektetési célú vásárlások csökkenése hosszabb távon ismét szűkítheti a kínálatot, ezért a most látható piaci albérletár-korrekció után padlót foghatnak a bérleti díjak, és ezt követően ismét emelkedő pályára állhatnak. „A korrekció utáni albérletár-emelkedés tempója lassabb lehet, mint amit 2015 után láthattunk. Ennek viszont előfeltétele, hogy az Otthon Start program hosszabb távon is elérhető legyen az első lakásvásárlók számára” – foglalta össze a jövő évi várakozásokat a szakértő.

Megmozdult az albérletpiac az Otthon Start miatt

Az Otthon Start program megjelenése érezhetően lehűtötte az albérletpiacot, több nagyvárosban is csökkentek a kínálati árak. A bérbeadók alkalmazkodni kényszerültek az új támogatási formához, amely rövid idő alatt átírta a keresletet és az árképzést is az albérletpiacon.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu