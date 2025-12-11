Káoszba zuhant az EU-tagország, az euró bevezetése ekkora zűrzavart még nem okozott: "ki a maffiával" – követelik

Káoszba zuhant Bulgária pár héttel az euró bevezetése előtt az országos tüntetéshullám miatt. Szerda este is több ezer ember tüntetett a kisebbségi kormány ellen Szófiában és több tucat másik városban is, és amiért az szerintük nem tud megbirkózni a rendszerszintű korrupcióval az Európai Unió legszegényebb tagállamában.

Bulgária káoszba zuhant a tömegtüntetések miatt / Fotó: AFP

A Reuters tudósítása szerint a tiltakozók lézerrel vetítették a parlament falára a követeléseiket:

„mondjatok le”,

„ki a maffiával”,

„tisztességes választást”.

Azt hiszem, az emberek energiája előbb-utóbb arra kényszeríti majd a kormányt, hogy lemondjon, mert sok reformra van szükség

– mondta a brit hírügynökség tudósítójának az egyik tüntető a bolgár fővárosban.

Az embereket az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint elsősorban Deljan Peevszki bolgár politikus és az ország leggazdagabb oligarchája frusztrálja, akit az Európai Unió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is szankciókkal büntetett, és akinek a pártja támogatja a kormányt. Ellenfelei azzal vádolják, hogy az oligarcha érdekeknek megfelelően segít alakítani a kormány politikáját.

Egyelőre annyi biztos, hogy a parlament csütörtökön tartja az immár hatodik bizalmatlansági szavazást Roszen Zseljazkov kisebbségi kormánya ellen annak év eleji hivatalba lépése óta. Ennek túléléshez Zseljaznovnak szüksége van Peevszki támogatására.

A lehető legrosszabbkor jöttek a tüntetések Bulgária számára

A tüntetések hatására a kormány a hónap elején már visszavonta a nagy vihart kavart 2026-os költségvetési javaslatot, amely magasabb adókat és társadalombiztosítási járulékokat rótt volna a magánszektorra, miközben több forrást juttatott volna az állami szektor számára.

Az ország leggazdagabb oligarchájának politikai befolyása különösen aggasztja a bolgárokat / Fotó: AFP

A zavargások ráadásul a lehető legrosszabbkor jöttek Bulgária számára. Az ország ugyanis arra készül, hogy január elsejétől bevezetik az Európai Unió hivatalos fizetőeszközét, az eurót.

A 2007 óta EU-tag Bulgáriában ugyanakkor a lakosság körülbelül fele szkeptikusan áll ehhez a fontos gazdaságpolitikai lépéshez. Sokan az esetlegesen megugró infláció miatt aggódnak.

A kormányfő azonban egyelőre a követelések ellenére nem hajlandó lemondani,

mondván, hogy az országnak stabil kormányra van szüksége az euró bevezetése előtt.