Káoszba zuhant az EU-tagország, az euró bevezetése ekkora zűrzavart még nem okozott: "ki a maffiával" – követelik

Újabb bizalmatlansági indítvány vár a kabinetre. Bulgária az uniós tagság ellenére nem szilárdította meg a jogállamot, rendszerszintű a korrupció.
M. Cs.
2025.12.11, 10:44
Frissítve: 2025.12.11, 11:46

Káoszba zuhant Bulgária pár héttel az euró bevezetése előtt az országos tüntetéshullám miatt. Szerda este is több ezer ember tüntetett a kisebbségi kormány ellen Szófiában és több tucat másik városban is, és amiért az szerintük nem tud megbirkózni a rendszerszintű korrupcióval az Európai Unió legszegényebb tagállamában.

Bulgária
Bulgária káoszba zuhant a tömegtüntetések miatt / Fotó: AFP

A Reuters tudósítása szerint a tiltakozók lézerrel vetítették a parlament falára a követeléseiket: 

  • „mondjatok le”, 
  • „ki a maffiával”, 
  • „tisztességes választást”. 

Azt hiszem, az emberek energiája előbb-utóbb arra kényszeríti majd a kormányt, hogy lemondjon, mert sok reformra van szükség

– mondta a brit hírügynökség tudósítójának az egyik tüntető a bolgár fővárosban.

Az embereket az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint elsősorban Deljan Peevszki bolgár politikus és az ország leggazdagabb oligarchája frusztrálja, akit az Európai Unió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is szankciókkal büntetett, és akinek a pártja támogatja a kormányt. Ellenfelei azzal vádolják, hogy az oligarcha érdekeknek megfelelően segít alakítani a kormány politikáját.

Egyelőre annyi biztos, hogy a parlament csütörtökön tartja az immár hatodik bizalmatlansági szavazást Roszen Zseljazkov kisebbségi kormánya ellen annak év eleji hivatalba lépése óta. Ennek túléléshez Zseljaznovnak szüksége van Peevszki támogatására.

A lehető legrosszabbkor jöttek a tüntetések Bulgária számára

A tüntetések hatására a kormány a hónap elején már visszavonta a nagy vihart kavart 2026-os költségvetési javaslatot, amely magasabb adókat és társadalombiztosítási járulékokat rótt volna a magánszektorra, miközben több forrást juttatott volna az állami szektor számára.

Az ország leggazdagabb oligarchájának politikai befolyása különösen aggasztja a bolgárokat / Fotó: AFP

A zavargások ráadásul a lehető legrosszabbkor jöttek Bulgária számára. Az ország ugyanis arra készül, hogy január elsejétől bevezetik az Európai Unió hivatalos fizetőeszközét, az eurót.

A 2007 óta EU-tag Bulgáriában ugyanakkor a lakosság körülbelül fele szkeptikusan áll ehhez a fontos gazdaságpolitikai lépéshez. Sokan az esetlegesen megugró infláció miatt aggódnak.

A kormányfő azonban egyelőre a követelések ellenére nem hajlandó lemondani,

mondván, hogy az országnak stabil kormányra van szüksége az euró bevezetése előtt.

Négy év alatt hét választás – és politikai instabilitás

Kérdés, mennyire stabil a kormány egy olyan országban, ahol az elmúlt négy évben hét országos választást tartottak – a legutóbbit tavaly októberben –, de egyik sem hozott stabil kormányát, és amely politikailag és társadalmilag is mélyen megosztott.

Az uniós tagság évei alatt sem sikerült megerősíteni a jogállamiságot az országban. Az EU legszegényebb országának bevonása az egységes valutaövezetbe, mielőtt az olyan alapvető követelményeket teljesített volna, mint a jogállamiság, olyan lépés, amelyet a bővítés ellenzői készek lesznek kihasználni, figyelmeztetett a Bloomberg.

Változást akarnak kikényszeríteni a tüntetők / Fotó: AFP

Ez a hitelességi kérdés káros hatással lehet a blokk egész geopolitikai stratégiájára, Ukrajna esetleges csatlakozására is.

Az Ukrajnával szemben szkeptikus elnök a legnépszerűbb politikus

A nép elégedetlensége megnyitotta az utat Rumen Radev elnök számára, aki az ország legnépszerűbb politikusa. A légierő egykori tábornoka azonban csak további fejfájást okoz Brüsszelben, mert ellenzi az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, ami szerinte csak a „háborús uszítókat” erősíti.

Radev szkeptikus az euró bevezetését illetően is, és népszavazást sürgetett a közös valuta kérdésében, amelynek a bevezetése minden előkészület ellenére káoszba fulladhat.

A múlt héten az államfő is távozásra szólította fel a kormányt és előrehozott választásokat sürgetett. 

Azt is felvetette, hogy saját pártot alapít és beszáll a küzdelembe,

de részletekbe nem bocsátkozott. Ez a lépés azonban alaposan felforgatná a választási dinamikát.

A korrupciónál fontosabb szempont volt a fiskális fegyelem

Az évek óta tartó politikai instabilitás aláásta Bulgária fiskális fegyelmét, mivel a politikusok a választók megnyerése érdekében több kiadást szorgalmaznak.

Bulgarian President Rumen Radev
Az Ukrajna támogatását ellenző államfő az ország legnépszerűbb politikusa / Fotó: NurPhoto via AFP

A visszavont költségvetés a biztonsági szektor kiadásainak a GDP 3,6 százalékára történő emelését irányozta elő, ami a szófiai Piaci Gazdaságkutató Intézet számításai szerint több mint kétszerese az uniós átlagnak.

Bulgária fiskális fegyelme azonban így is példás, 

az ország rendelkezik az egyik legalacsonyabb, 28,5 százalékos GDP-arányos adóssággal az EU-ban,

ezzel nyerte el a korrupcióval kapcsolatos aggodalmak ellenére a tagállamok támogatását az egységes valuta bevezetéséhez.

Ezt a törekvést elősegítette Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója is, amely új sürgősséggel kényszerítette az EU-t a belső integráció elmélyítésére. 

