BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,485.56 +0.84% MTELEKOM1,746 -1.03% MOL2,902 -0.83% OTP34,500 +2.32% RICHTER9,720 -0.26% OPUS547 +0.55% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,360 0% BUMIX10,131.56 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,400.68 +0.41% BUX109,485.56 +0.84% MTELEKOM1,746 -1.03% MOL2,902 -0.83% OTP34,500 +2.32% RICHTER9,720 -0.26% OPUS547 +0.55% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,360 0% BUMIX10,131.56 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,400.68 +0.41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Szeged
Lázár János
Orbán Viktor

Exkluzív Lázárinfó lesz Szegeden: így együtt még soha nem válaszoltak az emberek kérdéseire

A miniszter mellett Orbán Viktor kormányfőtől is lehet kérdezni.
VG
2025.12.11., 10:30

„Év végi nagy dobás. Regisztrálj, gyere el te is!” – írta Lázár János a Facebook-oldalára

Lázár János Lázárinfó
Regisztrálni kell a Szegeden megrendezésre kerülő Lázárinfóra / Fotó: Lázár János / Facebook

Az építési és közeledési miniszter a posztjában megosztott egy linket is, amin keresztül lehet regisztrálni a Szegeden megrendezésre kerülő Lázárinfóra. A poszt szerint az eseményt a szegedi Digitális Polgári Kör rendezi meg. 

„A Digitális Polgári Körök első országos találkozójának sikere után az ország különböző pontjain állunk ki Magyarország békéjéért és biztonságáért! December 20-án Szegeden, a Tisza partján találkoznak a hazájukért tenni akaró polgárok” – olvasható a megosztott oldalon

Lázár János posztja szerint a szegedi Lázárinfón Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.

 

A szervezők azt írták, hogy  részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai számára nyitott. A férőhelyek száma korlátozott, túljelentkezés esetén a helyben lakó jelentkezőket részesítik előnyben vagy adott esetben sorsolnak.

A kormányfő a Facebook-oldalán úgy fogalmazott, hogy „rendhagyó Lázárinfó Orbánnal”. 

Szombaton lépett színpadra Orbán Viktor Kecskeméten, a Digitális Polgári Kör háborúellenes gyűlésén. Orbán Viktor akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz–ukrán háború földrajzilag és politikailag is közel van, az EU döntött, hogy háború lesz.

„Hadigazdaságot építenek, ezt nem két hónapra teszik. Az autógyárak helyén fegyvergyárak lesznek” – mondta. Szerinte ez az összecsapás előtti szakasz. Dolgozni kell, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. 

„Nem tudtunk kimaradni az első és a második világháborúból. Azt kell megérteni, hogy miért nem sikerült” – fogalmazott. Hozzátette, hogy kell készülni rá, hogy ha 2030-ra az európaiak tényleg háborúba mennek, abból Magyarország ki tudjon maradni.

A kormányfő elárulta: készül arra, hogy mi lesz a háború után, de arra is, hogy nyernek 2026-ban. „Már dolgoznak a munkacsoportok, hogy mi nem működött eddig jól, és hogyan lehet hozzányúlni a kormányzati gépezethez, hogy jobban működjön – mondta. Elmondta, hogy decemberben hatalmas magyar üzleti delegáció megy Moszkvába kifejezetten üzleti kérdésekről tárgyalni.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Lázár János

Exkluzív Lázárinfó lesz Szegeden: így együtt még soha nem válaszoltak az emberek kérdéseire

A miniszter mellett Orbán Viktor kormányfőtől is lehet kérdezni.
1 perc
paksi atomerőmű

Videón mutatjuk meg, hogyan halad a paksi atomerőmű bővítése

A jövő év helyett már a jövő héten elkezdődik a betonvas szerelése.
6 perc
szerelvény

HÉV-kocsik: az összes vonalra érkeznek a klimatizált járművek – több milliárdba kerül egy szerelvény

Több tucat alacsony padlós HÉV-szerelvényre írtak ki közbeszerzést.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu