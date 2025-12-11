Balaton parti luxus: indul a látványos villaprojekt, beszállt a tőzsde nyári sztárcége is

Zánkai üdülőépítésbe szállt be projektcégén keresztül az Épduferr. Az Épduferr Property Kft. nevű egyszemélyes projektcég már meg is szerezte a vízparti építési terület tulajdonosának, a ZNK Üdülőpark Kft.-nek a 10 százalékos üzletrészét – közölte a Budapesti Értéktőzsde Xtend-piacán jegyzett dunaújvárosi építőipari vállalat csütörtökön a tőzsde honlapján.

A kép illusztráció / Fotó: Pesthy Márton

A ZNK Üdülőpark Kft. mint az ingatlan tulajdonosa közvetlen vízparti területen valósít meg exkluzív üdülőpark-beruházást Zánka belterületén.

A fejlesztés célja, hogy magas színvonalon, természetközeli környezetben kínáljon értékálló és időtálló ingatlanokat, melyek egyaránt ideálisak második otthonnak vagy befektetésnek.

A 16 323 négyzetméteres, közvetlenül a Balaton partján fekvő, Vérkúti utca 16. szám alatti telken (hrsz.: 586/3) megvalósuló Zánkai Villaparkban jogerős építési engedély és elfogadott részletes kiviteli terv alapján összesen 38 üdülőegység épül 11 villaépületben, 10 035 négyzetméteres parkosított zöldterülettel és mintegy 4200 négyzetméter lakóterülettel.

A ZNK Üdülőpark Kft. 90 százalék mértékű üzletrészének tulajdonosa a GloCap I. Gazdaságfejlesztési Magántőkealap. A Zánkai Villapark projektfinanszírozása szakaszosan, a tagok részéről a tulajdoni részarányuknak megfelelő esedékes folyósításokkal történik.

A 10 százalékos üzletrész vételárát a projektcég az anyavállalattól kölcsönzött összegből fizette meg, amelyet közvetve a tőzsdei cég legnagyobb részvényese, az Épduferr Invest Kft. biztosított.

Az Épduferr részvényei hatalmas ralit nyomtak le a nyáron, július elejétől augusztus végéig 4 forintról 23 forintra drágultak a papírok. Azóta nagyjából 18 és 21 forint között ingadozik az árfolyam. Csütörtök délelőtt 1 százalékkal, 18,6 forintra csökkent a kurzus.