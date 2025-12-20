Karácsonyi figyelmeztetést adott ki az OTP az ügyfeleinek: futárcégnek adják ki magukat a csalók – így lehet még időben rájönni
Közleményben figyelmeztet az OTP, hogyan verik át újabban a bűnözők a vásárlókat a csomagküldők, illetve a bank nevével visszaélve. Mint írják: az ünnepek közeledtével minden eddiginél több a csalás, így érdemes fokozott figyelemmel eljárni az online vásárlásokkor – írja az Origo.
A csalók a bankkártyaadatainkra hajtanak
A hazai nagy bank szerint a futárcégek nevében küldött üzenetekben azzal próbálják megtéveszteni a vásárlókat, hogy csak akkor vehetik át a csomagjukat, ha egy linkre kattintva megadják a bankkártyaadataikat. Ilyenkor a bankok nevével is visszaélnek, és egy hamis fizetési oldalra navigálnak – fűzik hozzá.
Ilyen esetekben soha ne adjuk meg az adatainkat, ne is kattintsunk a gyanús linkre – hívják fel a figyelmet, megjegyezve: a csomagküldéssel kapcsolatos ügyeket pedig kizárólag a hivatalos applikációban vagy weboldalon intézzék a vásárlók.
A bank szerint célszerű ellenőrizni azt is, hogy a hivatkozás „https://”-sel kezdődik-e, illetve látszik-e a biztonságos webhelyre utaló lakat ikon. De hasznos lehet még
- napi kártyalimitet is beállítani,
- valamint értesítéseket kérni a banki alkalmazásban az esetleges pénzmozgásokról.
Hozzáteszik: szintén mindig ellenőrizni kell, mihez adunk hozzájárulást a kereskedő oldalán a regisztráció és a kártyaadatok megadása során.
Apropó, OTP: a magyar nagybank óriási formában van, pénteken fantasztikus történelmi csúcsra ért fel a budapesti tőzsdén és utcahosszal döntötte meg eddigi rekordját a bankpapír.