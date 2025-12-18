Deviza
Ez már nem inflációkövetés, 54 százalékkal drágul az útdíj: azonnali segítséget várnak Orbán Viktortól – ez áll a levélben

Érdemi tárgyalást várnak a fuvarozói szervezetek az Építési és Közlekedési Minisztériumtól az egyik szervezettől kapott tájékoztatás szerint. Panaszuk fő oka az inflációkövetést rögzítő jogszabályi háttértől eltérő, 54 százalékos drasztikus útdíjemelés.
VG
2025.12.18., 18:16
Fotó: MTI

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével párhuzamosan kidolgozott, ütemezetten bevezetett nehézgépjármű-közlekedési koncepció helyett az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) intézkedései alapjaiban rendítik meg a hazai közúti áruszállítási piacot – írta a Világgazdasághoz eljuttatott közleményében a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE). A szervezet elsősorban az útdíjemelés miatt emelt panaszt.

útdíj
Megugrott a nehézgépjárművek útdíja, és még az útdíjkalkulátor sem működik / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Mint olvasható, a tárca a váratlan döntésekkel, az inflációkövetést rögzítő jogszabályi háttértől eltérő, 54 százalékos drasztikus útdíjemelésével

  • aláássa a jogbiztonságba vetett bizalmat,
  • ellehetetleníti az ellátási lánc szereplői között a korrekt üzleti kapcsolatok fenntartását,
  • olyan költségekkel sújtja a cégeket, amelyeknek a kitermelése – a fogyasztók jelentős terhelése nélkül – irreális a jelenlegi gazdasági környezetben.

A fuvarozók ahogy eddig, úgy a továbbiakban is mindig készek tárgyalni az ÉKM-mel, javaslataikat folyamatosan eljuttatják a döntéshozóknak. 

Most elvárják, hogy a tárca beépítse ezeket a döntéseibe.

A tranzit valóban menjen az autópályára

A fuvarozói szervezetek nem ellenzik a nemzetközi tranzitforgalom autópályára terelését, de elutasítanak minden további, a szakmai szempontokat mellőző intézkedést. A tranzitútvonalak kijelölésével jelentős forgalom tűnik el a főutakról, ami csökkenti a lakosság terhelését, többletbevételhez juttatja a költségvetést. A fuvarozók szerint e szabály bevezetése, majd hatásának elemzése után lehet megalapozott minden további intézkedés. A főútvonalak díjának váratlan, drasztikus emelése azonban indokolatlan, a gazdaság minden szereplőjére káros, árfelhajtó, inflációgerjesztő hatása a lakosságot sújtja.

A fuvarozók üdvözlik az ÉKM tárgyalási szándékát, és remélik, hogy a tárca kész a konstruktív együttműködésre, a hazai fuvarozói szektor versenyképességét növelő és a lakossági érdekeket is figyelembe vevő kompromisszum elfogadására.

Levelet kapott Orbán Viktor

A fentiekről az MKFE tagjai külön és részletesebb tájékoztatást is kaptak az egyesület honlapján. Ebből kiderül, hogy az ellátási láncok szereplői közvetlenül Orbán Viktorhoz fordultak a november 30-án váratlanul bejelentett, rendkívül magas főútvonali útdíjemelés miatt. Előzőleg az MKFE – együttműködve a NiT Hungaryval – arra kérte az ÉKM-et, hogy a januárra tervezett díjemelést vonják vissza vagy ütemezzék át. Rámutattak, hogy egy ilyen hatású intézkedés nem vezethető be előzetes egyeztetés nélkül. A vonatkozó jogszabályból következően a várt inflációkövető díjemelés 4,3 százalék lett volna.

Hét szervezet írta alá a miniszterelnöknek írt levelet

Mivel az egyeztetések egyelőre nem vezettek érdemi eredményre, az MKFE, a NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum szereplői, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, az Országos Kereskedelmi Szövetsége és a Magyar Szállítmányozók Szövetsége levélben kért intézkedést és támogatást a miniszterelnöktől.

A levélben szó van az egyre több útszakaszon hatályba léptetett 20 tonnás össztömeg-korlátozásokról és arról, hogy nem világos az sem, hogy a január 1-jétől tervezett, kötelező tranzitútvonal kijelölése hogyan érinti a magyarországi céllal közlekedő járműveket.

Nem működik az útdíjkalkulátor

A NÚSZ Zrt. weboldalán jelenleg sem érhető el az útdíjkalkulátor, emiatt „az ellátási láncban megszűnt a transzparens költségkimutatás és a korrekt elszámolás lehetősége, ahogy a 2026-os évre jellemzően már szeptemberben és októberben megkötött megállapodásokban rögzített számok sem fedik le a valós szállítási költségeket”. A Világgazdaság a NÚSZ honlapján megtalálta az erre vonatkozó, november 11-i tájékoztatást. Eszerint „a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járműveket érint, hogy az útdíjkalkulátor technikai okok miatt nem elérhető. A társaságunk dolgozik azon, hogy a felület mielőbb használható legyen.” Amint az oldal ismét elérhető lesz, jelezni fogják ügyfeleiknek a nemzetiutdij.hu és a hu-go.hu oldalon.

A levél aláírói arra kérték Orbán Viktort, hogy a 2026. január 1-jére tervezett díjemelés időpontját ütemezzék át, vagy legalább addig halasszák el, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő útdíjkalkulátor.

