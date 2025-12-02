Deviza
Ennyi volt, 30 év után vége: befejezte a működését az egyik legnagyobb magyarországi taxitársaság – súlyos búcsúüzenetet tettek közzé

A vállalat a tisztességtelen verseny miatt kénytelen átstrukturálni tevékenységét, de csak átmeneti szünetről beszél. A 6x6 Taxi számai továbbra is élnek a City Taxival született megállapodás eredményeként.
K. B. G.
2025.12.02, 21:28

November 30-án 18:00 órától megszüntette szolgáltatását az 1993-ban alakult 6x6 Taxi – derül ki a társaság honlapján olvasható közleményből, mely azzal indokolta a lépést, hogy a budapesti taxis piacon tisztességtelen versenyhelyzet alakult ki, ezért a vállalat átstrukturálása vált szükségessé.

taxi
A 6x6 Taxi átmeneti szünetről beszél/Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A 6x6 Taxi átmeneti szünetről beszél, a City Taxi a saját elérhetőségeit hirdeti

Bár a közlemény csak az átstrukturálás idejére jelez ideiglenes szünetet, könnyen ehet, hogy ez már a búcsú. A lépéssel párhuzamosan azt is közölték, hogy a 6×6 Taxi és a City Taxi között együttműködési megállapodás jött létre, melynek keretében a a 6×6 Taxi hívásai a továbbiakban a City Taxi diszpécserszolgálatához kerülnek átirányításra, amely garantálja a folyamatos, zavartalan ügyfélkiszolgálást és a megszokott színvonalú utazási élményt.

A 6x6 Taxi azt is jelezte, hogy a megszokott telefonszámok továbbra is hívhatók és elérhetők maradnak, ám a City Taxi közleménye már úgy fogalmazott, hogy 

a 6×6 taxis vállalkozói jelentős számban City Taxisként folytatják tevékenységüket.

A 6x6 Taxi azonban közleményében átmeneti időszaknak nevezte a helyzetet, melynek során a közös rendszer biztosítja a legzökkenőmentesebb, legmagasabb színvonalú kiszolgálást valamennyi utas számára. A vállalatnál a cég honalpja szerint mintegy félezren dolgoztak, havi 150 ezer fuvart lebonyolítva.

A City Taxi közleményében a saját telefonszámát és alkalmazását is hirdeti, miközben azt is jelezték, hogy biztosítják a lehetőséget a 6x6 Taxi szerződött partnerei számára a fuvardíj utólagos elszámolására.

