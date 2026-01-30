Deviza
Gemenci-erdő
természetvédelem
hazai természetvédelem

Februártól erdőlátogatási tilalmat rendeltek el a Gemencben

A páratlan szépségű ártéri erdőterületen a Gemenc Zrt. a teljes napszakra vonatkozó erdőlátogatási tilalmat rendelt el február 2. és március 13. között. A tilalomra azért került sor, mivel a társaság a lehető legnagyobb nyugalmat kívánja biztosítani a vadállomány számára.
VG
2026.01.30, 13:00
Frissítve: 2026.01.30, 13:49

Az 1977 óta természetvédelmi oltalom alatt álló Gemenci erdő, Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdeje. A terület a Duna–Dráva Nemzeti Park része, és a víz közelségének köszönheti egyedülálló szépségét. Jelentős gímszarvas-, vaddisznó- és őzállománnyal büszkélkedhet, de az itt élő madarak száma is figyelemre méltó. Költ itt a rétisas, a kerecsensólyom, a barna kánya, a fekete harkály és a kócsag is, valamint itt található a világ legsűrűbb feketególya-állománya. A tilalom elrendelésére azért van szükség, mert a gímszarvasok most hullajtják agancsaikat, és a vaddisznókocák is ezekben a hetekben ellenek. Ilyenkor könnyű vétlenül is kizavarni vackaikból a nem régen született vadmalacokat, melyek megfáznak és elhullanak, valamint a gímbikák is sokkal kiszolgáltatottabbak. 

Szarvas a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. Pandúr-szigeti erdészetének területén a Bács-Kiskun megyei Szeremle közelében. Fotó: Sóki Tamás
Szarvas a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. Pandúr-szigeti erdészetének területén a Bács-Kiskun vármegyei Szeremle közelében / Fotó: Sóki Tamás

A természetjáróknak jó hír, hogy nem zár be teljesen a Gemenc

A mostani erdőlátogatási tilalmat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény alapján rendelték el. A kijelölt útvonalakon és tanösvényeken továbbra is lehet túrázni 8:00 és 17:00 óra között. 

A tilalom értelmében február 2. és március 13. között a Gemenc Zrt. erdőterületein csak az alábbi utak és helyek láthatók:

  • az árvízvédelmi töltés Keselyűs és Pörboly között gyalog és kerékpárral;
  • a Bárányfoki tanösvény, a Nyéki-Holt Duna tanösvény, a Molnárka tanösvény, a Fekete gólya tanösvény Keselyűs irányából;
  • Lassiból Malomtelelőn át a töltésig jelölt kék kereszt turistaút teljes hosszában;
  • a nagyrezeti Vadmegfigyelő az Ökoturisztikai Központból induló kijelölt gyalogösvényen;
  • Baja-Dunafüredtől a Vén-Duna partján a Cserta-Duna torkolatáig a kék sáv turistajelzés, valamint a zöld fa turistajelzés az ország legnagyobb törzskörmértű fájáig;
  • Pandúr-sziget kistöltésén a kerékpárút;
  • a Gemenc Zrt. Hajósi vadászterületét érintő Alföldi Kéktúra útvonal.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

