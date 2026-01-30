Kevesebben születtek, mérséklődött a halálozások száma Magyarországon
Az előzetes, becsült adatok szerint 2025 decemberében 6020 gyermek született, és 10 811 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 4,9, a halálozásoké 7,8 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 13 százalékkal emelkedett – tette közé a legfrissebb népességgel kapcsolatos adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.
2025 decemberében éves alapon:
- 6020 gyermek született, 4,9 százalékkal, 309-cel kevesebb, mint 2024 decemberében. Emellett 10 811 fő vesztette életét, 7,8 százalékkal, 910-zel kevesebb az egy évvel korábbinál.
A természetes fogyás így a 2024. decemberi 5392-vel szemben 4791 fő volt.
- Ezer lakosra 7,5 élve születés és 13,4 halálozás jutott. Az élve születési arányszám 0,4, a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 decemberében. Összességében az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal, 5,9 főre csökkent.
- 2271 pár kötött házasságot, 13 százalékkal, 261-gyel több, mint egy évvel korábban. Ezer lakosra 2,8 házasságkötés jutott, 0,3 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.
2025 egészében:
- Az előzetes, becsült adatok szerint 72 ezer gyermek jött világra, 7,1 százalékkal, 5511-gyel kevesebb, mint az előző évben. Ezer 15–49 éves nőre 35,1 élve születés jutott, 5,2 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az éven belül január–májusban 8,9, június–júliusban 1,7, augusztus–novemberben 8,2, decemberben pedig mérsékeltebb, 4,9 százalékos volt a születésszám-csökkenés az előző év azonos időszakaihoz képest.
A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt.
- Az elhunytak becsült száma 124 200 volt, 2,6 százalékkal, 3270-nel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–júniusban 3,5 százalékkal többen, míg július–decemberben 8,4 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.
A születések és a halálozások egyenlegének következtében a becsült természetes fogyás 52 200 fő volt, 4,5 százalékkal több az előző évi 49 959 fős értéknél.
- Ezer lakosra 7,6 élve születés és 13,1 halálozás jutott. Az élve születési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január–decemberében. A természetes fogyás 0,3 ezrelékponttal 5,5 ezrelékre nőtt. Ezer élve születésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál.
- A becsült adatok szerint 46 600 pár kötött házasságot. A házasságkötések több éve tartó csökkenése megállt, 2025-ben 0,1 százalékkal, 39-cel több házasságot kötöttek, mint egy évvel korábban. Január–áprilisban 6,1, június–augusztusban 7,8 százalékkal kevesebb, májusban 2,4, szeptember–decemberben 13 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos időszakaiban. Ezer lakosra a házasságkötési arányszám 4,9 ezrelék volt, közel azonos az egy évvel korábbival.
A nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege kismértékben mérsékelte a természetes fogyásból eredő népességcsökkenést, ennek eredményeként a 2022. évi népszámlálás alapján számított
lakónépesség becsült száma 2025 végén 9 millió 489 ezer fő volt.
Egy kisebb városnyival csökkent a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség mégsem változott
Decemberben 4 millió 624 ezer volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.