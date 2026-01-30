Félmilliárdos közbeszerzés hírére váltott magasságot a Delta
Bő 3 százalékot pattant péntek reggel a Delta, miután leányvállalata, a Delta Systems elnyert egy közel félmilliárdos közbeszerzést. A spekulatív kispapír néha fundamentális háttér nélkül is szárnyal. A mostani szinteken technikai alapon is bármikor belevehetnek.
Félmilliárdos közbeszerzés
Pénteken, piacnyitás előtt tette közzé a Delta Group, hogy 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. ajánlattevőként részt vett a Debreceni Egyetem által indított,
DEK-1567 DE Műszaki Kar és Járműlabor épületeibe audiovizuális és közvetítő rendszer beszerzése
tárgyú, uniós, nyílt közbeszerzési eljárásban. Az eljárás eredményeként a Delta Systemst mint ajánlattevőt nyertesként hirdették ki.
A szerződés nettó értéke 483,841 millió forint.
A Delta Systems a szerződés keretében a Debreceni Egyetem Műszaki Kar és a Járműlabor épületeibe hibrid oktatásra is alkalmas, komplex oktatást segítő AV-rendszert fog szállítani. Szerződéskötésre a szerződési moratórium lejáratát követően, várhatóan február 9. után kerül sor.
A részvény bő 3 százalékos felpattanással reagált a hírre. De 57 forintnál kifulladt az emelkedés, s az eladók 56 forint alá nyomták a kurzust.
Nem ritka a spekulatív rali
A mostani felpattanásnak van fundamentális háttere, de a Delta piacán nem ritka a spekulatív rali. Az elmúlt egy évben hét olyan meredek felhúzás volt, amikor gyakorlatilag függőlegesen emelkedett a jegyzés.
- Legutóbb január elején, amihez hírt sem lehetett illeszteni. Hacsak azt nem, hogy karácsony előtt közzétették a 16 milliárdos Térfigyelő kamerarendszerek – 2025 tendert. Elég nagy volt a spét. De nem kizárt, hogy akkor érkeztek haza melegebb égtájakról a befektetők, s gyorsan lekereskedték a tavaly év végi híreket.
- Kimondottan fundamentális alapon november végén ralizott a részvény, amikor a társaság leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években. Akkor 72 forintig szúrt fel a kurzus.
Akár technikai alapon is belevehetnek a Deltába. Mert az elmúlt két hónapban 72 forintról csorgott le 50 forint közelébe a kurzus, elérve azt a szintet, ahonnan a novemberi rali indult, így nem annyira meglepő, hogy időnként megjelennek a vásárlók.
A kisbefektetői fórumon inkább azon keseregnek, hogy jellemzően
60 forint felett kifulladnak a ralik.
Prémiumra hajt a kispapír
Tavaly azzal is felhívta magára a társaság a figyelmet, hogy október elején kiesett a BUX kosarából, miután
kétszeri felülvizsgálaton sem felelt meg a közkézhányad-kritériumnak.
Bár a forgalmi kritériumot teljesítette, nem tudott bennmaradni a húsz legnagyobb közkéz-kapitalizációjú társaság között. Ezért saját részvények eladásával növelte a közkézhányadot, hogy idővel újra teljesíthesse az indextagság második kritériumát.
Nyáron frissítette stratégiáját a Delta. A társaság 2029-re 56,4 milliárd forint árbevételi és 7,1 milliárd forint EBITDA-célkitűzéssel számol, 12,6 százalékos EBITDA-marzs mellett. Ez
a terv 2024 és 2029 között átlagosan évi 12,5 százalékos árbevétel-növekedést jelent,
melynek nyomán megduplázódna a társaság árbevétele.
Mindezt magas hozzáadott értékű projektekkel és akvizíciókkal támogatott, organikus növekedéssel kívánja elérni.
További cél a BÉT Prémium kategóriájába kerülés.