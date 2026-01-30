Félmilliárdos közbeszerzés hírére váltott magasságot a Delta

Bő 3 százalékot pattant péntek reggel a Delta, miután leányvállalata, a Delta Systems elnyert egy közel félmilliárdos közbeszerzést. A spekulatív kispapír néha fundamentális háttér nélkül is szárnyal. A mostani szinteken technikai alapon is bármikor belevehetnek.

Félmilliárdos közbeszerzést nyert a leánycég / Fotó: Delta csoport

Félmilliárdos közbeszerzés

Pénteken, piacnyitás előtt tette közzé a Delta Group, hogy 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. ajánlattevőként részt vett a Debreceni Egyetem által indított,

DEK-1567 DE Műszaki Kar és Járműlabor épületeibe audiovizuális és közvetítő rendszer beszerzése

tárgyú, uniós, nyílt közbeszerzési eljárásban. Az eljárás eredményeként a Delta Systemst mint ajánlattevőt nyertesként hirdették ki.

A szerződés nettó értéke 483,841 millió forint.

A Delta Systems a szerződés keretében a Debreceni Egyetem Műszaki Kar és a Járműlabor épületeibe hibrid oktatásra is alkalmas, komplex oktatást segítő AV-rendszert fog szállítani. Szerződéskötésre a szerződési moratórium lejáratát követően, várhatóan február 9. után kerül sor.

A részvény bő 3 százalékos felpattanással reagált a hírre. De 57 forintnál kifulladt az emelkedés, s az eladók 56 forint alá nyomták a kurzust.