Megvan Jerome Powell Fed-elnök utódja – Donald Trump szerint született tehetség érkezik az amerikai monetáris politika élére
„Örömmel jelentem be, hogy Kevin Warsht jelölöm a Federal Reserve rendszer kormányzótanácsának elnöki posztjára” – írta hosszabb közösségi médiás posztjában Donald Trunp amerikai elnök.
Az amerikai elnök egy másik bejegyzésében arról írt, hogy többeket meghallgatott, így például Christopher Wallert, a Fed kormányzótanácsának tagját és Rick Riedert, a BlackRock globális kötvénybefektetésekért felelős befektetési igazgatóját. Az amerikai elnök szerint „mindannyian kiváló jelöltek lettek volna, és nagyszerű jövő áll előttük a Trump-érában, hihetetlen tehetségek”.
Trump arról is írt, hogy találgatások voltak arról, hogy Kevin Hassettet, a Fehér Ház nemzetgazdasági tanácsának igazgatóját nevezi ki a posztra. Trump szerint kiváló elnök lett volna belőle, de annyira kiemelkedő munkát végez a Fehér Házban, hogy egyszerűen nem akarta elengedni. „Kevin leírhatatlanul jó, ezért – ahogy a mondás tartja – ha nem tudsz jobbat, ne próbáld meg megjavítani!”
Kevin Warsh a Fed történetének legfiatalabb kormányzója volt
Kevin Warsh jelenleg a Hoover Intézet kiváló vendégkutatója, valamint a Stanford Graduate School of Business előadója. Emellett Stanley Druckenmiller partnere a Duquesne Family Office LLC-nél. Az alapdiplomáját a Stanford Egyetemen, jogi doktorátusát pedig a Harvard Law Schoolon szerezte.
Kiterjedt kutatásokat végzett a közgazdaságtan és a pénzügyek területén. Független jelentést készített a Bank of England számára, amelyben reformokat javasolt az Egyesült Királyság monetáris politikájának vitelére vonatkozóan – a parlament pedig elfogadta a jelentés ajánlásait. Kevin Warsh 35 évesen a Fed történetének legfiatalabb kormányzója lett; 2006 és 2011 között a Federal Reserve kormányzótanácsának tagjaként, a Fed G20-as képviselőjeként, valamint a testület ázsiai feltörekvő és fejlett gazdaságokért felelős megbízottjaként szolgált. Emellett adminisztratív kormányzóként irányította és felügyelte a tanács működését, személyügyeit és pénzügyi teljesítményét – sorolta a kinevezettje érdemeit Trump.
A tanácsba történő kinevezése előtt, 2002-től 2006-ig az elnök gazdaságpolitikai különleges asszisztenseként és a Fehér Ház nemzeti gazdasági tanácsának ügyvezető titkáraként dolgozott. Korábban a New York-i Morgan Stanley & Co. fúziós és felvásárlási (M&A) osztályának tagja volt alelnöki és ügyvezető igazgatói minőségben.
Régóta ismerem Kevint, és nincs kétségem afelől, hogy a Fed egyik NAGY elnökeként vonul be a történelembe, talán a legjobbként. Mindezek mellett ő egy igazi született tehetség, aki soha nem fog cserben hagyni minket. Gratulálok, Kevin!
– zárta sorait Donald Trump.
Kevin Warsh esetleges színre lépése a piac találgatásai közt előkelő helyen szerepelt. Sajtóhírek szerint többek közt azért tették befutó helyre a személyét, mert Trump arról beszélt, hogy olyasvalakit jelöl majd, akinek sokak szerint már korábban meg kellett volna kapnia a tisztséget. Az elnök pedig előző ciklusában is gondolkozott Warsh kinevezésén, mielőtt Powell mellett döntött 2018-ban.
Távozik a hatalomból Donald Trump egyik legnagyobb béklyója, az „idióta”
Jerome Powellnek májusban jár le megbízatása a Fed elnökeként, amely posztot – ugyancsak Trump kinevezésére – 2018 februárja óta tölt be.
Ezzel Trump egy óriási horgonytól szabadult meg, mivel ő és Powell híresen más monetáris politikát képzeltek el, ami miatt több nézeteltérésük is volt.
Donald Trump csütörtökön a Truth Social közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy „Jerome »Túl Késő« Powell ismét megtagadta a kamatcsökkentést, pedig semmilyen oka nincs arra, hogy ilyen magasan tartsa a kamatokat. Árt az országunknak és a nemzetbiztonságunknak. Mostanra jelentősen alacsonyabb kamatszintnek kellene lennie, miután még ez az idióta is elismeri, hogy az infláció már nem probléma vagy fenyegetés. Évente több száz milliárd dollárba kerül Amerikának teljesen felesleges és indokolatlan KAMATKIADÁSOK formájában.”
Sőt, az amerikai elnök többször beszélt arról, hogy megpróbálja idő előtt eltávolítani Powellt a hatalomból, és különböző eljárásokat intézett a Fed ellen. Trump második elnökségének előrehaladtával a Fed egyre inkább a politikai csatározások középpontjába került. A Fehér Ház már az első hónapokban nyomást gyakorolt a kamatpolitikára, Jerome Powell jegybankelnök leváltása is felmerült.
Legutóbb például hűtlen kezelés miatt indított eljárást az amerikai kormányzat eljárást Powell ellen, amikor az amerikai költségvetési hivatal vezetője szállt bele. Russell Vought azt állította, hogy Powell „súlyosan félrekormányozta” az amerikai jegybankként működő intézményt, és félrevezette a kongresszust a jegybanki székház szerinte drága és hivalkodó székhelyfelújításával kapcsolatban.
Powell szerdán, a legutóbbi kamatdöntés bejelentésekor nem kívánt állást foglalni a saját jövőjéről. Nem válaszolt arra, hogy a májusban lejáró elnöki mandátuma után a Federal Reserve kötelékében marad-e, noha kormányzói megbízatása 2028 januárjáig érvényes.