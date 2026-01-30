Megvan Jerome Powell Fed-elnök utódja – Donald Trump szerint született tehetség érkezik az amerikai monetáris politika élére

„Örömmel jelentem be, hogy Kevin Warsht jelölöm a Federal Reserve rendszer kormányzótanácsának elnöki posztjára” – írta hosszabb közösségi médiás posztjában Donald Trunp amerikai elnök.

Donald Trump Kevin Warhst nevezte ki a Fed elnökének / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Az amerikai elnök egy másik bejegyzésében arról írt, hogy többeket meghallgatott, így például Christopher Wallert, a Fed kormányzótanácsának tagját és Rick Riedert, a BlackRock globális kötvénybefektetésekért felelős befektetési igazgatóját. Az amerikai elnök szerint „mindannyian kiváló jelöltek lettek volna, és nagyszerű jövő áll előttük a Trump-érában, hihetetlen tehetségek”.

Trump arról is írt, hogy találgatások voltak arról, hogy Kevin Hassettet, a Fehér Ház nemzetgazdasági tanácsának igazgatóját nevezi ki a posztra. Trump szerint kiváló elnök lett volna belőle, de annyira kiemelkedő munkát végez a Fehér Házban, hogy egyszerűen nem akarta elengedni. „Kevin leírhatatlanul jó, ezért – ahogy a mondás tartja – ha nem tudsz jobbat, ne próbáld meg megjavítani!”

Kevin Warsh a Fed történetének legfiatalabb kormányzója volt

Kevin Warsh jelenleg a Hoover Intézet kiváló vendégkutatója, valamint a Stanford Graduate School of Business előadója. Emellett Stanley Druckenmiller partnere a Duquesne Family Office LLC-nél. Az alapdiplomáját a Stanford Egyetemen, jogi doktorátusát pedig a Harvard Law Schoolon szerezte.

Kiterjedt kutatásokat végzett a közgazdaságtan és a pénzügyek területén. Független jelentést készített a Bank of England számára, amelyben reformokat javasolt az Egyesült Királyság monetáris politikájának vitelére vonatkozóan – a parlament pedig elfogadta a jelentés ajánlásait. Kevin Warsh 35 évesen a Fed történetének legfiatalabb kormányzója lett; 2006 és 2011 között a Federal Reserve kormányzótanácsának tagjaként, a Fed G20-as képviselőjeként, valamint a testület ázsiai feltörekvő és fejlett gazdaságokért felelős megbízottjaként szolgált. Emellett adminisztratív kormányzóként irányította és felügyelte a tanács működését, személyügyeit és pénzügyi teljesítményét – sorolta a kinevezettje érdemeit Trump.