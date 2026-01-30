Kuba alig két-három hétre elegendő olajjal rendelkezik: a szövetségesek leléptek, összeomlik a gazdaság Donald Trump újabb lépése nyomán

Donald Trump amerikai elnök sarokba szorította Mexikót legújabb rendeletével, amely vámokkal fenyegeti mindazokat, akik olajat szállítanak Kuba számára. A szigetország szakértők becslése szerint mindössze 15-20 napra elegendő készletekkel rendelkezik, és korábbi szövetségesei, például Oroszország már régen magára hagyták.

Kuba senkitől nem kaphat olajat az amerikai vámfenyegetés miatt / Fotó: AFP

Bár a csütörtökön (magyar idő szerint péntek éjjel) kiadott elnöki rendelet sem konkrét vámtételekről, sem pedig érintett országokról nem közölt részleteket, annak egyértelmű célja a kubai kommunista rezsim megdöntése. Ezt jól értesült források szerint a amerikai kormányzat korábban az év végéig akarta elérni, a folyamatot azonban felgyorsíthatja, ha végleg elvágják Havannát az olajtól.

Kubában már eddig is igen mély volt a gazdasági válság, Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj értékesítésének amerikai kézbe kerülésével azonban a helyzet katasztrofálissá vált, mert ezzel sem olajat, sem pedig pénzt nem kap korábbi legfőbb beszállítójától.

Mexikó már engedett az amerikai nyomásnak

Az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint az elnök intézkedése egyértelműen Mexikó ellen szól, amely pedig már eddig is engedett a Washingtonból érkező nyomásnak.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök a héten elismerte, hogy az állami tulajdonban lévő Petróleos Mexicanos (Pemex) leállított egy Kubának szánt olajszállítmányt, de

azt ígérte, hogy humanitárius segítségként továbbra is küld létfontosságú energiahordozót a szigetországnak.

Kérdés, hogy ezt megengedi-e ezek után az Egyesült Államok, vagy ebben az esetben is emelkednek a Mexikóra már kivetett amerikai vámok.

Kimerülőben Kuba olajkészletei

Kubának napi százezer hordó olajra van szüksége a szükségletek kielégítésére, és a Kpler árupiaci adatszolgáltató cég szerint jelenleg mintegy 15-20 napra elegendő készlettel rendelkezik.

A venezuelai olajszállítmányok leállása óta Mexikó maradt az egyetlen forrása, de onnan csak egy tanker érkezett január 9-én 84 900 hordóval. Ez napi háromezer hordónak felel meg, miközben tavaly átlagosan napi 37 ezer érkezett az összes exportőrtől.