Hónapokon át nem kaptak fizetést a dolgozók, most eladja Románia legnagyobb acélművét a Dunaferrt megvásárló Liberty Steel

A galaci törvényszék jóváhagyta a Liberty Galati acélmű átalakításáról szólót tervezetet, amelyet az Euro Insol és a CITR vagyonkezelő konzorcium javasolt.

Kalapács alá kerül a román acélóriás: eladják a Dunaferr tulajdonosának legnagyobb gyárát / Fotó: ddp images via AFP

A bírósági döntés megnyitja az utat az acélipari kombinát eszközeinek eladása és egy stratégiai befektető bevonása előtt – írta az Agerpres hírügynökség.

A Liberty Galati Románia legnagyobb acélműve, amelyet a Liberty Steel birtokol, a neve onnan lehet ismerős, hogy ők vásárolták fel Magyarországon a Dunafaerrt.

A bíróság által jóváhagyott módosítás a galaci acélmű teljes működő eszközállományának értékesítését célozza, amelyet „a nemzetgazdaság szempontjából stratégiai fontosságú eszköznek” minősítettek.

Az eladás egy nemzetközi, átlátható és versenyalapú aukció keretében valósul meg, amelyet a vagyonkezelők szerveznek.

„A kezdeményezés célja egy olyan stratégiai befektető megnyerése, aki képes megvalósítani a modernizációhoz szükséges beruházásokat, biztosítja a forgótőkét, és hozzájárul a romániai acélgyártás újraindításához – egy olyan szektorban, amely alapvető az ország gazdasági biztonsága szempontjából” – áll a közleményben.

A törvényszék döntése szerdán született meg, éppen azon a napon, amikor

mintegy ötven acélgyári munkás tüntetett a bíróság épülete előtt az elmaradt bérek és a termelés újraindításával kapcsolatos bizonytalanság miatt.

Az alkalmazottak elmaradt munkabérét hitelezői követelésként tartják nyilván a csődeljárásban – írja az Economedia.

Korábban mi is megírtuk, hogy az acélkombinát mintegy 3000 dolgozója termelésleállás miatti kényszerszüneten van, miután hónapok óta nem kapták meg a bérüket.

Az ipari komplexum becsült piaci értéke megközelítőleg 720 millió euró, míg a kényszerlikvidálási értéke körülbelül 407 millió euró. Remus Borza vagyonkezelő nemrég a Digi24-nek adott nyilatkozatában kiemelte: a kombinát fenntartási költségei akkor is több millió euróra rúgnak, ha egyáltalán nem termel.

Az első árverést 2026. március 12-re tűzték ki. A konzorcium képviselői hangsúlyozták, hogy a szükséges információkat a lehető legrövidebb időn belül, teljes átláthatóság mellett bocsátják az érdeklődők rendelkezésére.