Hónapokon át nem kaptak fizetést a dolgozók, most eladja Románia legnagyobb acélművét a Dunaferrt megvásárló Liberty Steel
A galaci törvényszék jóváhagyta a Liberty Galati acélmű átalakításáról szólót tervezetet, amelyet az Euro Insol és a CITR vagyonkezelő konzorcium javasolt.
A bírósági döntés megnyitja az utat az acélipari kombinát eszközeinek eladása és egy stratégiai befektető bevonása előtt – írta az Agerpres hírügynökség.
A Liberty Galati Románia legnagyobb acélműve, amelyet a Liberty Steel birtokol, a neve onnan lehet ismerős, hogy ők vásárolták fel Magyarországon a Dunafaerrt.
A bíróság által jóváhagyott módosítás a galaci acélmű teljes működő eszközállományának értékesítését célozza, amelyet „a nemzetgazdaság szempontjából stratégiai fontosságú eszköznek” minősítettek.
Az eladás egy nemzetközi, átlátható és versenyalapú aukció keretében valósul meg, amelyet a vagyonkezelők szerveznek.
„A kezdeményezés célja egy olyan stratégiai befektető megnyerése, aki képes megvalósítani a modernizációhoz szükséges beruházásokat, biztosítja a forgótőkét, és hozzájárul a romániai acélgyártás újraindításához – egy olyan szektorban, amely alapvető az ország gazdasági biztonsága szempontjából” – áll a közleményben.
A törvényszék döntése szerdán született meg, éppen azon a napon, amikor
mintegy ötven acélgyári munkás tüntetett a bíróság épülete előtt az elmaradt bérek és a termelés újraindításával kapcsolatos bizonytalanság miatt.
Az alkalmazottak elmaradt munkabérét hitelezői követelésként tartják nyilván a csődeljárásban – írja az Economedia.
Korábban mi is megírtuk, hogy az acélkombinát mintegy 3000 dolgozója termelésleállás miatti kényszerszüneten van, miután hónapok óta nem kapták meg a bérüket.
Az ipari komplexum becsült piaci értéke megközelítőleg 720 millió euró, míg a kényszerlikvidálási értéke körülbelül 407 millió euró. Remus Borza vagyonkezelő nemrég a Digi24-nek adott nyilatkozatában kiemelte: a kombinát fenntartási költségei akkor is több millió euróra rúgnak, ha egyáltalán nem termel.
Az első árverést 2026. március 12-re tűzték ki. A konzorcium képviselői hangsúlyozták, hogy a szükséges információkat a lehető legrövidebb időn belül, teljes átláthatóság mellett bocsátják az érdeklődők rendelkezésére.
Már tavaly értékesítésre kínálták
A romániai kohászat meghatározó szereplőjét, a galaci kombinátot már tavaly értékesítésre kínálták fel, miután a vállalat hónapok óta csődközelben vergődik. A kikiáltási ár akkor 690 millió euró volt, ami a termelési egységeket foglalja magában, miközben külön tételként hirdetik meg a helyi futballstadiont is.
A fejlemények a régió gazdaságára is hatással lehetnek, hiszen a gyár több ezer munkahelyet biztosít. A Szabad Európa román szerkesztősége szerint a fő hitelezők jóváhagyása után indulhat el a versenytárgyalás. Ha az első kör sikertelen, a második aukción 40 százalékos engedménnyel, 414 millió euróról kínálhatják fel a komplexumot – ez a minimális eladási küszöb.
Ha nem akad vevő, a Liberty csődbe mehet, ami súlyos következményekkel járna a helyi gazdaságra. A vállalatot az indiai Liberty House Group birtokolja, amely idén márciusban kényszerült csődmegelőzési eljárás alá vonni. Szeptember óta a dolgozók kényszerszabadságon vannak, noha a létszám az elmúlt években fokozatosan csökkent:
jelenleg szűken véve több mint háromezer alkalmazottja van a kombinátnak.