Elon Musk megint óriásit lép, történelmi jelentőségű víziót talált ki, ez megrázza majd a világot

Eljön majd az idő, amikor alig valaki emlékszik majd arra, hogy a Tesla villanyautókat is gyártott. Elon Musk robotjai az űrben keringő, az xAI mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontoktól kapják az információkat, a Tesla által telepített energiatárolók segítségével.
D. GY.
2026.01.30., 13:47

A SpaceX mérlegeli a lehetséges egyesülést a Teslával, valamint egy alternatív kombinációt az xAI mesterségesintelligencia-vállalattal is. Elon Musk konszolidálni akarja birodalmát. 

Elon Musk ismét nagyot álmodott – itt az új lehetőség a jövőbe való befektetésre / Fotó: Michael Gonzalez

A cégbirodalomban tárgyalások zajlanak arról, hogy a SpaceX és a Tesla összefonódik egymással – értesült a Bloomberg. Az elképzelést egyes befektetők is szorgalmazzák, tetszene nekik egy konszolidált gigacég. Ettől függetlenül a SpaceX és az xAI közötti együttműködés lehetőségét is vizsgálják előbbi tőzsdei bevezetése előtt. 

A hírügynökség szerint a két cég fúziója jelentős érdeklődést válthat ki az infrastrukturális alapok és a közel-keleti szuverén befektetők részéről. Egy összeolvadás ugyanis nagy összegű finanszírozási elemet is igényelhet, ami kiváló alkalom lehet a pénzügyi befektetők tulajdoni hányadának növelésére. 

Musk ismét a víziókból akar pénzt keresni 

Musk nagy ívű SpaceX-víziójának különböző elemei – például az, hogy a vállalat adatközpontokat helyezzen el az űrben, összetett mesterségesintelligencia-számítások elvégzésére – eltérő módon profitálhatnának a különböző forgatókönyvekből. 

Az xAI óriási előnyre tehetne szert, ha hozzáférhetne a SpaceX pályán keringő adatközpontjai által biztosított számítási kapacitáshoz, 

ennek persze magas szintű mérnöki-műszaki feltételei vannak. 

A Tesla energiatároló rendszerek gyártásában meglévő képességei segíthetnék a SpaceX-et abban, hogy a világűrben napenergiát használjon az adatközpontok működtetéséhez. Musk arról is beszélt már, hogy a SpaceX Starship rakétáival Tesla Optimus robotokat juttatnának el a Holdra, illetve a Marsra.

A Tesla jövője nem a villanyautó-piacon van

Látszik az is, hogy a Tesla egyre jobban elfordul jövőképe kialakításában a villanyautóktól. A vállalat gyorsjelentésének közzétételét követően Musk elmondta, hogy  

a következő negyedévben leállnak a Model S és a Model X elektromos autóik gyártásával, hogy az így felszabaduló kapacitásaikat az Optimus humanoid robotok gyártására használhassák fel.

Az autóiparban egyelőre nem a Teslának áll a zászló, a kínai konkurensek támadásait még csak-csak kezelni tudja, de a klímaszkeptikus Trump-adminisztráció elektromos átállást ellehetetlenítő intézkedései ellen védtelen. 

  • Az amerikai elnök tavaly szeptember 30-i hatállyal megvonta a 7500 dollárban maximált adókedvezményt a villanyautók vásárlóitól és lízingelőitől, ezzel gyakorlatilag lenullázva az ágazat versenyképességét. 
  • A Tesla kijött ugyan ősszel a Model 3 és a Model Y Standard változataival, hogy 40 ezer dollár alá szorítsa a legolcsóbb villanyautóinak árát, 
  • de a 29 extrájától megfosztott fapados autók piaci fogadtatása eddig meglehetősen langyos volt.

A Tesla részvényei csütörtökön a tőzsdezárás utáni kereskedésben volt, hogy 4,5 százalék pluszban is jártak. A papír a normál kereskedési időben 3,5 százalékot esett, így a vállalat piaci értéke körülbelül 1,56 ezermilliárd dollár volt. 

A SpaceX nyilvános részvénykibocsátása a tervek szerint nagyjából 1,5 ezer milliárd dollárra értékelné a céget. 

 

Előkészítik a fúzió jogi kereteit 

Az amerikai Nevada államban január 21-én két olyan jogi entitást hoztak létre, amelyek nevében szerepel a „merger sub” kifejezés, és amelyek tisztségviselői között a SpaceX pénzügyi igazgatója, Bret Johnsen is megtalálható – derül ki Nevada üzleti portáljának adataiból.

A Reuters korábban már beszámolt a SpaceX és az xAI közötti lehetséges egyesülésről. A hírügynökség forrásai szerint az xAI részvényeit SpaceX-részvényekre cserélnék. A Reuters azt is közölte, hogy az xAI egyes vezetői a fúzió részeként készpénzt is választhatnának a SpaceX-részvények helyett.

Holdbázis is épülne

A SpaceX júniusi tőzsdei bevezetést fontolgat, Musk születésnapja környékén, és akár ötvenmilliárd dollárt is bevonhat. Ez minden idők legnagyobb IPO-ja lenne. A 

  • Bank of America, 
  • Goldman Sachs, 
  • JPMorgan Chase és 
  • a Morgan Stanley 

várhatóan vezető szerepet kapnak az ügyletben.

Johnsen decemberben azt mondta a SpaceX dolgozóinak, hogy egy nyilvános részvénykibocsátás segíthet finanszírozni a fejlesztés alatt álló Starship rakéta „őrült ütemű” repüléseit, valamint egy lehetséges holdbázis létrehozását.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
938 cikk

 

 

 

