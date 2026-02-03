Deviza
Változtat díjszabásán a magyarországi H&M

Új díjazást vezet be a magyarországi H&M házhosszállítási, valamint termékvisszaküldési szolgáltatásaira. A H&M tájékoztatása szerint a változások február 18-án lépnek életbe. A házhoz szállítás díjai mérséklődnek, ugyanakkor a visszaküldésnél érdemes megfontoltnak lenni a rendelőknek.
VG
2026.02.03, 13:11
Frissítve: 2026.02.03, 13:15

Az Origo a H&M egyik hírlevelére hivatkozva arról ír, hogy új szállítási és visszaküldési díjakat vezet be a H&M Magyarország – derül ki a vállalati hírlevélből. A cég mindenkinek kedvez a házhoz szállítási díjak mérséklésével, ugyanakkor a visszaküldési díjak kapcsán vannak még kérdőjelek.

A H&M Magyarország változtat a házhozszállítás és a visszaküldés díjain (illusztráció)
A H&M Magyarország változtat a házhoz szállítás és a visszaküldés díjain / Fotó: Europress / NurPhoto via AFP

Így módosulnak a H&M díjai

A lap ez alapján arról ír, hogy 2026. február 18-tól változások lépnek életbe a házhoz szállítás terén. A házhoz szállítás minimális összeghatára megszűnik, díja minden ügyfél számára csökken. Az új díjak minden megrendelésre vonatkoznak. Az új díjak február 18-tól:

  • házhoz szállítás: 890 Ft,
  • Csomagpont/csomagautomata: 495 Ft.

A termékek visszaküldési díjai pedig a következők szerint alakulnak a jelzett naptól:

  • otthoni átadás: 890 Ft,
  • csomagpont/Csomagautomata: 490 Ft.

Ez utóbbiak kapcsán viszont egyelőre nem egyértelmű, hogy minden vásárlóra vonatkoznak-e, vagy csak azokra, akik tagsági nélkül vásárolnak terméket a ruházati üzletláncnál. A klubtagsággal rendelkező vásárlók ugyanis eddig ingyenesen használhatták a visszaküldési szolgáltatást.

Tavaly októberben is változást tapasztalhattak a magyar vásárlók a cég egyik népszerű szolgáltatásánál: a boltlánc akkor közölte, hogy ideiglenesen nem veszi át a vásárlók által az üzletekbe bevitt, használt, de még jó állapotban lévő ruházati cikkeket, amelyek leadását ráadásul vásárlási utalvánnyal honorálta a vállalat. Ezt megelőzően, tavaly júniusban a Világgazdaság oldalán arról számoltunk be, hogy a svéd divatruházati lánc forgalma és profitja visszaesésén keresztül érzi a kereskedelmi háború hatásait. A H&M szűkíteni kényszerül több mint négyezer egységből álló globális hálózatát, s az online értékesítési csatornái felé tereli a vásárlóit.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

