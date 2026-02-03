Jól kezdett a kötvénypiacon az OTP, és nincs megállás

Az OTP Jelzálogbank 500 millió euró értékben bocsát ki hatéves lejáratú, jelzáloggal fedezett kötvényt – írta a Bloomberg az ügyhöz közeli forrásokra hivatkozva. A bankcsoport a magyar államnál kedvezőbb feltételekkel jut forrásokhoz, s a középtávú kötvénypiaci programja keretében rendszeresek a kibocsátások.

Jól indult az év a kötvénypiacon / Fotó: LCV / Shutterstock

Sikeres kibocsátás a kötvénypiacon

Jól kezdte az évet a kötvénypiacon az OTP csoport:

január 26-án sikeresen bocsátott ki összesen 500 millió euró értékű, hatéves futamidejű, az ötödik év végén visszahívható MREL‑kötvényt.

A fokozott befektetői érdeklődés miatt a tranzakció kiemelkedően kedvező piaci feltételeket eredményezett a hitelintézet számára. A kötvényeket 3,706 százalékos hozammal vásárolták meg a befektetők, amely gyakorlatilag a másodpiaci árnak megfelelő szintet jelentette. A kibocsátás így 115 bázispontos felárral történt.

A tranzakció jelentős túljegyzéssel zárult, ennek köszönhetően az eredeti, +140 bázispontos hozamfelár‑indikatív tartományt végül 25 bázisponttal sikerült szűkíteni.

A hasonló futamidejű kibocsátásokhoz képest ez a legutóbbi volt a legolcsóbb forrásbevonás az OTP Bank számára az elmúlt öt év kötvénykibocsátásainak tekintetében. Mindez azt is mutatja, hogy a piaci szereplők bizalma töretlen és egyre erősebb az OTP iránt

– értékelte a kibocsátást Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

A nagybank később a tőzsde honlapján hivatalosan is bejelentette a kibocsátást, továbbá azt, hogy a félmilliárd euró össznévértékű kötvényeket az S&P Global Ratings Europe Limited hitelminősítő ’BBB’, míg a Scope Ratings GmbH hitelminősítő ’BBB+’ minősítéssel látta el. Az értékpapírokat a Luxemburgi Értéktőzsdére vezette be az OTP.