Itt vannak a rezsicsökkentés pontos részletei, kedd este jelenik meg a rendelet, a Robin Hood-adósok dobják össze a rezsistop 50 milliárdjának döntő részét, de nem mindegyikük

Amikor a Fidesz 2010-ben kormányra került, indokolatlanul nagy teher volt egy család kasszájában a rezsi: a kiadások akár 30 százalékát is elvitte. Ezért a kormány ezt a terhet radikálisan csökkenteni kívánta, ehhez azonban politikai bátorság is kellett – mondta újságírók előtt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, aki a rezsistop részleteiről adott tájékoztatást.

Ma este megjelenik a rezsistop rendelete / Fotó: Czepek Gábor / Facebook

A rezsivédelem három lába a következő:

a biztonságosan, alaperőműként működő Paksi Atomerőmű,

az orosz hosszú távú gázimportszerződés. Az évi 4,5 milliárd köbméter az elérhető legalacsonyabb áron érkezik, minimális szállítási költséggel,

és a még így is veszteges szolgáltatás állami támogatása a Rezsivédelmi Alapon keresztül, amelynek a feltöltése az energiacégek extraprofitjából és osztalékbevételből történik.

Mindezek hatására ma egy kétkeresős, modellezett háztartás bevételének az 1,7 százalékát viszi el az áram- és gázszámla kifizetése.

Ez már energiabiztonságot jelent – mutatott rá Czepek Gábor. Mivel azonban az országnak sem érdemi szénhidrogénkészlete, sem az importot segítő tengeri kikötője nincs, 2010-ben a kormány a következő döntést hozta: a hazai energiarendszer 2030-ra döntően villanyalapú lesz, ez három dolgot jelent: atomenergiát, napenergiát és tárolást. Tehát meg kell hosszabbítani a Paksi Atomerőmű üzemidejét, és fel kell építeni a két új paksi blokkot. Ma már 300 ezer házetőn működik napelem, ezek együttes teljesítménye 8300 megawatt. Az energiatárolás terén folyik a lakosságnak hétfőn kiiírt pályázat és a vállalati célú Jedlik-program. A végcél 3000 megawattnyi tárolóképesség.

A rezsistop elve a generalitás

A lakosság többsége rezsivédett áron jut az áramhoz, a gázhoz és a távhőhöz, de a januári hideg új feladatot adott. A kormány ezért a rendszer működését meg nem változtatva döntött a januári rezsistop intézményéről. Ez a segítség

mindenkinek azonos feltételek mellett jár,

minden vezetékes szakág érintett benne, amelyben a hatóság szabja meg az árat,

és az összes fajta számlázási módra vonatkozik az intézkedés.

A cél a januári többletfogyasztás kompenzálása, vagyis az, hogy a lakosnak a januári hideg miatti többletfogyasztását ne kelljen kifizetnie.