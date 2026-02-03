Itt vannak a rezsicsökkentés pontos részletei, kedd este jelenik meg a rendelet, a Robin Hood-adósok dobják össze a rezsistop 50 milliárdjának döntő részét, de nem mindegyikük
Amikor a Fidesz 2010-ben kormányra került, indokolatlanul nagy teher volt egy család kasszájában a rezsi: a kiadások akár 30 százalékát is elvitte. Ezért a kormány ezt a terhet radikálisan csökkenteni kívánta, ehhez azonban politikai bátorság is kellett – mondta újságírók előtt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, aki a rezsistop részleteiről adott tájékoztatást.
A rezsivédelem három lába a következő:
- a biztonságosan, alaperőműként működő Paksi Atomerőmű,
- az orosz hosszú távú gázimportszerződés. Az évi 4,5 milliárd köbméter az elérhető legalacsonyabb áron érkezik, minimális szállítási költséggel,
- és a még így is veszteges szolgáltatás állami támogatása a Rezsivédelmi Alapon keresztül, amelynek a feltöltése az energiacégek extraprofitjából és osztalékbevételből történik.
Mindezek hatására ma egy kétkeresős, modellezett háztartás bevételének az 1,7 százalékát viszi el az áram- és gázszámla kifizetése.
Ez már energiabiztonságot jelent – mutatott rá Czepek Gábor. Mivel azonban az országnak sem érdemi szénhidrogénkészlete, sem az importot segítő tengeri kikötője nincs, 2010-ben a kormány a következő döntést hozta: a hazai energiarendszer 2030-ra döntően villanyalapú lesz, ez három dolgot jelent: atomenergiát, napenergiát és tárolást. Tehát meg kell hosszabbítani a Paksi Atomerőmű üzemidejét, és fel kell építeni a két új paksi blokkot. Ma már 300 ezer házetőn működik napelem, ezek együttes teljesítménye 8300 megawatt. Az energiatárolás terén folyik a lakosságnak hétfőn kiiírt pályázat és a vállalati célú Jedlik-program. A végcél 3000 megawattnyi tárolóképesség.
A rezsistop elve a generalitás
A lakosság többsége rezsivédett áron jut az áramhoz, a gázhoz és a távhőhöz, de a januári hideg új feladatot adott. A kormány ezért a rendszer működését meg nem változtatva döntött a januári rezsistop intézményéről. Ez a segítség
- mindenkinek azonos feltételek mellett jár,
- minden vezetékes szakág érintett benne, amelyben a hatóság szabja meg az árat,
- és az összes fajta számlázási módra vonatkozik az intézkedés.
A cél a januári többletfogyasztás kompenzálása, vagyis az, hogy a lakosnak a januári hideg miatti többletfogyasztását ne kelljen kifizetnie.
Van néhány közös alapszabály
Villanyban és gázban is a 30 százalékos többletmennyiség reprezentálja a tényleges többletfogyasztást. A gáz és a távhő esetében automatikusan jár a kedvezmény, míg a villany esetében nyilatkozatban kérni kell.
Kiegészítő elvként jelent meg, hogy a fűtési többlet miatt senkinek ne kelljen átlépnie a rezsivédett határt.
A fentiek nem vonatkoznak a mintegy 400 ezer úgynevezett tűzhelyátalános fogyasztóra, mert ők nem fűtenek gázzal. A vonatkozó kormányrendelet a ma esti (február 3-i) Magyar Közlönyben jelenik meg.
Az áramra vonatkozó kedvezmény csak úgy igényelhető, ha a gázkedvezményt nem igényli a fogyasztó. Összesen 3 millió fogyasztó használt gázt rezsihatár altt, ez 2,5 milliárd köbmétert jelent. Részben sávhatár fölött mintegy 290 ezer fogyasztó használ durván 600 millió köbmétert.
A lakossági gázfogyasztók megoszlása a következő:
- 600 ezer diktálós,
- 1,8 millió egyenletesen fizető,
- 450 ezer hőmérsékletfüggő részletszámlázó, ők előre kalkuláltan, a hőmérséklettől függően fizetnek,
- 400 ezer az említett tűzhelyátalányos.
Diktálás esetén lehetséges a 2026. januári fogyasztás kiszámolása. E mennyiség 30 százalékát a következő számlában írják jóvá. Szélső esetben a kedvezmény egy része továbbvihető márciusra.
A részszámlások fogyasztása a meglévő adatokból kalkulálható, ez a mennyiség annak a számításnak az alapja, amelyet 30 százalékkal megnövelnek az elszámoláskor azért, hogy megtérítése az állam. Ez korrigálható a következő leolvasás adatával.
A lakóépületben az önálló lakások számának szorzata adja meg a rezsivédett határt, a kedvezmény rájuk is vonatkozik. A kedvezményt azonban nem a szolgáltató, hanem a társasház kezelője osztja el a lakosok között.
Az előrefizetős mérősöknél úgy jelentkezik a kedvezmény, hogy 2026. március 31-ig az MVM ügyfélszolgálatán jelezniük kell az igényüket, amelynek révén a társaság jóváírja a számlájukon a 30 százaléknak megfelelő 7 ezer forintot.
Az áram egyszerűbb
Az áramszolgáltatást 5,2 millió ügyfél veszi igénybe. A legtöbben egyenletes részszámlások, de itt is él a diktálás lehetősége. Ezzel 1,7 millió ügyfél él. Összesen 3,9 millióan 6 milliárd kilowattóra áramot használnak, afelett 1,3 millió fogyasztási hely van. Arról, hogy az ügyfél a gáz helyett az áram esetében kéri a kedvezményt, áprilisig nyilatkoznia kell.
Háromféle mérő van használatban:
- az A1 általános mérő,
- a B éjszakai mérő
- és H hőtarifát mérő.
A háztartásnak meg kell majd jelölnie, hogy a háromból melyik mérőre kéri a kedvezményt.
Magyaroszágon közel 700 ezer távhőfelhasználó van 95 településen, ők 98 távhőszolgáltatóval állnak kapcsolatban. A szolgáltatók döntően önkormányzati tulajdonúak. Az állam biztosítja a szolgáltatóknak azt a pénzt, amelyből az nem mennyiésgi, hanem árkedvezményt ad. Azért nem mennyiségit, mert a távhőnél nincs rezsihatár.
Az MVM a fentiekről legkésőbb február 20-ig tájékoztatja az ügyfeleket, és a távhőszolgálatók is küldenek értesítéseket. Érkezik majd információ a gáztámogatás villanyra váltásáról is. Az új számlázási rendszernek május 15-ig kell felállnia.
A Világgazdaságnak arra a kérdésére, hogy a rezsistop 50 milliárdos költéségéből mennyit fizetnek majd a Robin Hood-adó kötelezettjei, Czepek Gábor azt válaszolta, hogy a döntő részét. Azonban a vezetéküzemeltetők kivételnek számítanak, hiszen miután az állam kiemelt ügynek minősítette a hálózati csatlakozások kérdését, most abszurd lenne e szolgáltatók többletadóterhe.